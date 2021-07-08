На протяжении почти всей стадии плей-офф Чемпионата Европы жила полушутливая теория о том, что судьба Станислава Черчесова полностью зависит от результатов сборной Дании. Дойдут до финала — тренер усидит на месте, проиграют — что ж, тогда надо расставаться.

Шутки шутками, а на следующий день после скандального полуфинала, в 15:00 по Москве РФС объявил о своëм решении расстаться с Черчесовым. Исходя из формулировок — по взаимному согласию. Но это неточно.

Можно долго рассуждать о том, что период Черчесова в сборной стал очередным примером того, как власть развращает или же снова завести разговор о неэффективности отечественного чиновничества. В конце концов, прийти к единственно возможному выводу о несовершенстве российских методов подготовки футбольных кадров, игроков, тренеров, футболистов, в России всë вообще не так устроено, ну и так далее.

И при всей справедливости данных рассуждений всë это не окажет ровным счëтом никакого влияния на решение задачи, стоящей перед сборной России прямо сейчас — отбору на Чемпионат Мира в Катаре 2022.

А с этим всë просто — шесть матчей в осенних перерывах на сборные и во всех шести надо выигрывать. Два из шести — с Хорватией. Желающие есть? Два шага вперëд.

Место наставника сборной сегодня стало не только вакантным, но и расстрельным. Действительно, трудно представить, что где-то найдëтся такой футбольный специалист, который поручился бы за результат при таких обстоятельствах. Особенно после провала на Евро. Во всяком случае, в России желающих не нашлось. Да и в мире нигде нет таблички с надписью «Склад гениальных тренеров».

Мем смешной, ситуация страшная, но именно в таких ситуациях у России, как правило, и получаются хоть какие-то нестыдные результаты. Да, осенняя отборочная кампания будет носить характер авантюры от первого до последнего матча. Но в случае успеха, можно стать героем.

Желающие есть? Два шага вперëд.