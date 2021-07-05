Почему русский рэп редко нас развлекает?

Хип-хоп — развлечение. В культурологическом плане всё куда глубже, потому что этот жанр позволяет высказаться на политическую тему (Run The Jewels), поговорить о собственной самоидентификации (Kendrick Lamar), обсудить ментальный кризис (Kanye West), извиниться перед женой (Jay-Z) или даже затронуть тему сексуальной ориентации (Tyler, The Creator). Эти люди рассказывают истории или раскидывают несвязные отрывки таким образом, чтобы мы при помощи догадок уловили месседж. И даже такой абсурдный жанр, как трэп, где зачастую нужно подчиняться общим негласным правилам, может стать плацдармом для высказывания: это и злободневный протестный Lil Baby, и переосмысление роли в социуме новой волны уличных трэп-артистов.

В России людям интересны истории, но их не хотят рассказывать сами рэперы. И если убрать за скобки условного Гуфа, Касту, других исполнителей старой гвардии, и совсем уж малокалиберных локальных героев, которым далеко до статуса звезды — сторителлинг как таковой можно будет считать мертвой плоскостью, за исключением альбома «Свиное рыло» и треков Коржа. Из-за этого на мой взгляд люди сами создают прецеденты, считая, что Скриптонит на самом деле все эти годы выпускает концептуальные альбомы с большим сюжетом. Ну а в самых запущенных случаях, слушатели сами создают истории, выдав вымышленное повествование из своей головы за истину.

Желание аудитории получать интересные истории можно заметить, обратив внимание на популярные тренды в местной хип-хоп тусовке. После 2015 года многие артисты стали навешивать на свои альбомы метку «концептуальный релиз», посчитав, раз у них все треки звучат в минорном ключе, то это уже концепция — на самом деле это всё объедки после «Горгорода». Оксимирон, по моему мнению, выпустил самый популярный альбом в русскоязычном рэпе за всё время существования жанра в СНГ. Я сужу не по цифрам, а по охватам, которые он получил в тех условиях, когда жанр только-только набирал очки популярности в середине десятых. Тогда стриминговые сервисы были не особо популярными, репосты ВКонтакте что-то значили, а в инстаграме не было кому снимать липсинк-видео для распространения треков. Если вспомнить, это был первый случай, когда массовый слушатель и люди извне бросились осмыслять рэп-продукт не точки зрения музыкальной составляющей, а конкретно его текстовое содержание.

Конечно же, людей развлекали рэп-баттлы. В них кипела страсть, а оппоненты не просто пытались оскорбить друг друга, но и иногда составляли словесный портрет своей цели, собирая из своего текста такой большой связный рассказ — тоже проявление сторителлинга. В 2021 люди слушают скам-рэп, жанр в большей степени похожий на выступления комиков-стендаперов и в какой-то мере на баттлы. Это компромисс, но не решение, несмотря на то, что всё внимание привязано к строчкам и панчам.

Значит ли это, что сейчас нужно всем броситься писать большие аудио-истории в формате рэп-альбомов? Нет. Нужно попытаться научиться писать что-то подобное в рамках одного трека — Нойзу, Влади и Шило было достаточно нескольких минут, чтобы втянуть слушателя в новый мир.