Привычка к смерти не отменяет горечи утрат. Когда ковид подъедает молодых, смерть стариков уже не удивляет. Но Владимир Меньшов не был стариком. Да, по паспорту, по надписи на памятнике он останется глубоко немолодым человеком 82 лет. Но не в памяти.

Для актëров, особенно для мужчин, не такая уж и редкость зафиксировать свой экранный образ на границе 50-60, с чем и жить до самой старости. Но у Меньшова его 50+ начались ещë там, у оскароносной «Москвы» и закончились только сейчас. И всë только благодаря тому, что Владимир Меньшов все эти годы счастливо избегал одного — маразма. Маразма не столько старческого, как говорится, «по естественным причинам», и даже не творческого, а человеческого. Проще говоря, в не самых простых обстоятельствах современной истории, Владимир Меньшов воспринимался не патриархом с заслугами и уж тем более не мудаком с флюгерным мнением, а интересным современником, у которого ещë есть время на новые роли и новые истории. А времени как раз и не осталось.

Всë, всë… Всë.