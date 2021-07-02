Жопа, как предчувствие

Есть у человека руки, ноги,
Туловище, шея, голова,
Есть мозги, которые у многих
Знают, сколько будет дважды два.
Также, у любого остолопа,
Ежели спустить с него штаны,
Есть часть тела под названьем — жопа
Чуть пониже собственно спины.
Только, если, скажем, для Европы —
Это просто задница и всё,
То у нас в России образ жопы
Философский смысл в себе несёт.
Это как бы скрепа или сцепка
Всех деяний, что ты совершил,
Это жизни собственной оценка,
Это состояние души!
Нет, не бедра, и не ягодицы,
И не тазобедренный сустав, —
Жопа, словно сказочная птица,
Виснет в небе, крылья распластав.
И внезапно, вдруг, одним моментом,
Совершая поворот в судьбе,
Как мешок с говном или с цементом,
Падает на голову тебе.
Ты вчера с женой ходил на шопинг
И решал вопрос свой половой,
А сейчас под грузом полужопий
Ты лежишь с поникшей головой!
Дождик хмуро прыгает по лужам,
Непогодой по тебе скорбя,
Ну а ты жене уже не нужен,
Потому что жопа у тебя!
Или же вокруг не замечая,
Как прекрасна зимняя Москва,
Ты сидишь на кухне с чашкой чая,
Скажем, накануне Рождества,
Вдруг — звонок… шаги… чуть слышный шепот,
Словно в доме зазвучал фагот:
— Вы к кому? Вы кто?
— Я — просто жопа.
— Да? Ну здраствуй, жопа, Новый год!
Круглая, румяная, как пицца,
Жопа пропердит тебе в ответ:
— Я пришла к Вам сбоку поселиться,
Не волнуйтесь, ненадолго, нет!
Я скромна, привыкшая к фаст-фуду,
Много места не займу у Вас…
Я светить Вам вместо солнца буду,
Ведь за Вами нужен глаз да глаз!
— Что поделать? Проходите, ладно,
Угощайтесь: кофе, чай, вино…
Глаз-то нужен, но не шоколадный,
Да теперь уж, впрочем, все равно…
С этих пор с утра в твоем оконце,
Лучики выстраивая в ряд,
Вроде как бы в небе всходит солнце,
Только это лишь на первый взгляд.
Потому что и без телескопа,
Присмотревшись, ты увидишь, как
Вместо солнца в небе светит жопа
Посреди других небесных срак.
Да и ночью, если в телескопе
Пристальней посмотришь на луну,
Ты заметишь пару полужопий,
А меж ними — дырочку одну!
И не надо выбегать из дома,
Чтоб к ученым наносить визит —
Тут понятно и без астронома:
Это жопа над землей висит!
Это кто-то сверху козни строит,
Простирая длани, как злодей.
Скоро этой жопой всех накроет:
Путина, Обаму и людей!
И мечусь я в страхе по квартире,
Стрёмные предчувствия кляня,
И смеются надо мной четыре
Апокалиптических коня!
Если ж просто с ракурса другого
Посмотреть на солнце в небесах —
В жопе нету ничего такого,
Что внушало б нам животный страх.
Никому на свете не мешает —
Радует животных и детей:
Круглая, румяная смешная,
Полная задумок и затей.
И когда вхожу в житейский штопор,
Говорю себе я, как мудрец:
— Пусть у нас порою будет жопа,
Это все же лучше, чем пиzдец!