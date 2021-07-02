Жопа, как предчувствие

Есть у человека руки, ноги,

Туловище, шея, голова,

Есть мозги, которые у многих

Знают, сколько будет дважды два.

Также, у любого остолопа,

Ежели спустить с него штаны,

Есть часть тела под названьем — жопа

Чуть пониже собственно спины.

Только, если, скажем, для Европы —

Это просто задница и всё,

То у нас в России образ жопы

Философский смысл в себе несёт.

Это как бы скрепа или сцепка

Всех деяний, что ты совершил,

Это жизни собственной оценка,

Это состояние души!

Нет, не бедра, и не ягодицы,

И не тазобедренный сустав, —

Жопа, словно сказочная птица,

Виснет в небе, крылья распластав.

И внезапно, вдруг, одним моментом,

Совершая поворот в судьбе,

Как мешок с говном или с цементом,

Падает на голову тебе.

Ты вчера с женой ходил на шопинг

И решал вопрос свой половой,

А сейчас под грузом полужопий

Ты лежишь с поникшей головой!

Дождик хмуро прыгает по лужам,

Непогодой по тебе скорбя,

Ну а ты жене уже не нужен,

Потому что жопа у тебя!

Или же вокруг не замечая,

Как прекрасна зимняя Москва,

Ты сидишь на кухне с чашкой чая,

Скажем, накануне Рождества,

Вдруг — звонок… шаги… чуть слышный шепот,

Словно в доме зазвучал фагот:

— Вы к кому? Вы кто?

— Я — просто жопа.

— Да? Ну здраствуй, жопа, Новый год!

Круглая, румяная, как пицца,

Жопа пропердит тебе в ответ:

— Я пришла к Вам сбоку поселиться,

Не волнуйтесь, ненадолго, нет!

Я скромна, привыкшая к фаст-фуду,

Много места не займу у Вас…

Я светить Вам вместо солнца буду,

Ведь за Вами нужен глаз да глаз!

— Что поделать? Проходите, ладно,

Угощайтесь: кофе, чай, вино…

Глаз-то нужен, но не шоколадный,

Да теперь уж, впрочем, все равно…

С этих пор с утра в твоем оконце,

Лучики выстраивая в ряд,

Вроде как бы в небе всходит солнце,

Только это лишь на первый взгляд.

Потому что и без телескопа,

Присмотревшись, ты увидишь, как

Вместо солнца в небе светит жопа

Посреди других небесных срак.

Да и ночью, если в телескопе

Пристальней посмотришь на луну,

Ты заметишь пару полужопий,

А меж ними — дырочку одну!

И не надо выбегать из дома,

Чтоб к ученым наносить визит —

Тут понятно и без астронома:

Это жопа над землей висит!

Это кто-то сверху козни строит,

Простирая длани, как злодей.

Скоро этой жопой всех накроет:

Путина, Обаму и людей!

И мечусь я в страхе по квартире,

Стрёмные предчувствия кляня,

И смеются надо мной четыре

Апокалиптических коня!

Если ж просто с ракурса другого

Посмотреть на солнце в небесах —

В жопе нету ничего такого,

Что внушало б нам животный страх.

Никому на свете не мешает —

Радует животных и детей:

Круглая, румяная смешная,

Полная задумок и затей.

И когда вхожу в житейский штопор,

Говорю себе я, как мудрец:

— Пусть у нас порою будет жопа,

Это все же лучше, чем пиzдец!