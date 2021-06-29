Чехия требует компенсацию

Идея чешского начальства истребовать с России изрядную даже по международным масштабам сумму за давние взрывы на складах вооружений и боеприпасов, которые внезапно, через много лет, оказались делом рук Петрова и Боширова (кто бы сомневался), радует своей непосредственностью. Раз уж Чехия всё равно попала под вторым номером в список недружественных России стран (явно очень и очень неполный, но тут уж, что начальство решило, то и будет), так хоть денег с этого срубить. Притом, что НИЧЕГО, кроме голословного обвинения за всем этим бредом не стояло, не стоит и стоять не будет. Да и не нужно это никому. По крайней мере, в Праге, где, судя по всему, решили окончательно в отношении Москвы отморозиться, что мы и наблюдаем.

Платить чехам, ясное дело, никто не будет. Да и с чего? Так каждый идиот, на основании того, что он член Евросоюза и вообще «белый человек», начнёт с нас деньги требовать. Положи им палец в рот, откусят всю руку. Знаем мы их. Всю нашу историю знаем. При этом, врезать по Чехии, как она после сноса памятника маршалу Коневу, заслужила, мы не можем. Историческая память мешает. Нынешние правители там, конечно, в основном сволочи, но Гашек, Фучик… Опять же: Ганзелка и Зикмунд, Карел Готт, Буриан и Августа — много там жило, людей более, чем достойных. Сблизили они нас с этой маленькой страной. Сильно сблизило. Да и выходцев из СССР там сейчас живёт столько, что, врезав по Чехии, неизбежно попадёшь по своим.

Хоть и бывшие, но всё равно свои, по крайней мере, многие из них. И у всех дети, внуки… Так что, до следующей большой европейской войны, которая неизбежна и приближается день за днём, Чехии ничего особого не грозит. Ну, разорятся на ответных мерах России те её заводы и предприниматели, которые на наш рынок работают. Так это той сволочи, которая этот кипеш организует, только в плюс. Они для этого и стараются. Мы же не в эпоху Сталина и Судоплатова живём, да и Андроповых что-то не видно. Точечные ликвидации врагов нигде нами не проводятся. Отчего те и осмелели до крайности. Заметно невооружённым взглядом. Так что, опять скажет своё, язвительное, Мария Захарова, и наступит до следующего чешского маразма напряжённая тишина…