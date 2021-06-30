Туркменистан готов присоединиться к Тюркскому совету, правда, если получит специальный статус, который уставом этой структуры не предусмотрен. Но мало ли что у кого не предусмотрено. Ниязов же в СНГ в своё время у Ельцина аналогичный статус отторговал. Мало сомнений в том, что и Бердымухаммедов у Эрдогана для себя всё, что ему нужно, отторгует. При тех объёмах газа, которые у него под контролем… Так что, разбор под новые геополитические реалии постсоветского пространства продолжается с нарастающей интенсивностью и немалыми результатами, в пользу Анкары. Пока Москва спит… Да и, говоря по чести, турки нас по части интеграционных проектов делали и делают, как хотят.

Мы всё медлим, привычную для нас бюрократию разводим, да всяческие турусы на колёсах. Они работают. Причём скорость их реакции превышает всё, на что способны какие угодно наши организации и ведомства, кроме, разве что, армии. Но армия теперь что, во всём должна всех остальных подменять и все дыры затыкать собой? Нет, она бы, наверное, справилась, так ей этого сделать на всякий случай не дадут. А как прочие наши снусмумрики работают, по Украине видно. Да и не только по ней. Так что, похоже, настал век Турции. Воевали мы с ней, воевали, отвоёвывали территории, отвоёвывали, строили из них страну… Теперь всё это, долго, большой кровью, огромными усилиями и за очень большие деньги построенное, достанется кому угодно. Ну, и уж турки тут своего точно не упустят.

Что любопытно, и Азербайджан, и Казахстан, и Узбекистан, и Киргизия дружно лоббировали присоединение Туркменистана к Тюркскому совету. Редкое единодушие. Что-то российские предложения такого рода никакого особого энтузиазма не встречали и не встречают. Опять же, их понять можно. Американцы бросают Афганистан на произвол судьбы, создавая большой очаг напряжённости под боком у России и Китая, что для Байдена с его биографией, более, чем естественно. На кого странам Средней Азии, которые с Афганистаном граничат, опираться? Россия туда не полезет. Хватило опыта советских времён. Что до Турции, она, судя по всему, на это готова. Для начала в Кабульский аэропорт, в сотрудничестве с Пакистаном, а там — кто знает… Лиха беда начало.

Турция, с одной стороны, набирает очки в НАТО и выполняет за Америку её работу по освоению постсоветского пространства и вытеснению оттуда России. Да ещё и зарабатывает на этом. С другой, разыгрывает сложную комбинацию в отношениях с Китаем, которому обеспечивает транспортный коридор через постсоветские республики и свою собственную территорию на Европу — опять-таки, в обход России, при этом имея в качестве потенциального рычага давления на Пекин плацдарм, в непосредственной близости от СУАР, с его сепаратистами и исламистами уйгурами, которым Эрдоган покровительствует. Уметь надо, играть на всех и против всех одновременно. Нам такое и не снится. Люди не те везде расставлены, да и мотивации у них не те…

Что из всего этого выйдет, пока непонятно. В любом случае, южное направление нас явно отвлекает от главного конфликтного, западного, с Украиной. Что и Америке, которая там свою игру играет, и Европе до крайности полезно. Благо, сами они во всём этом не участвуют, а турки… Ну, что, турки? Сорос не зря сказал в своё время, что армия — лучший экспортный товар, который есть у Турции. И, не исключено, был абсолютно прав. Тем более, что Анкара и с мягкой силой управляется так, как нам не снилось, и на религиозных струнках отлично играет, и на национальных. Одна её показательная борьба с исламофобией любыми путями, вплоть до прямых провокаций, которую Эрдоган ведёт напоказ, чего стоит… Ну, прогадили империю, прогадим и её наследие. Чего жаловаться? Сами виноваты.