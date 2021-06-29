Привиделось странное

Словно кто-то преследует, шаг за шагом идя по пятам по жизненному пути и, словно ластиком, стирает всё, что там было — по крайней мере, в молодости. Ну, или хотя бы пытается стереть. МИСиС. Лучшая в мире школа металлургов, опора и основа отрасли. Ректор — полная неги и шарма блондинка, бухгалтер по образованию, с диссертацией по молочным хозяйствам Белгородской области. Ливанов её за себя ректором оставил, когда в министры уходил. Так что, институт пока стоит на своём месте, но все его отцы-основатели в гробах извертелись. Ну, а помянутый Ливанов, которого из министров попёрли, опять всплыл и посажен МФТИ командовать. Только от него металлурги избавились, теперь его физикам-математикам подарили, чтобы он ещё и их похоронил.

ГИПРОМЕЗ, в котором вся семья долгие годы работала — папа несколько десятилетий, да и мы с братом, и его две жены изрядно, захвачен рейдерами. В те же самые 2000-е годы, когда большая часть кадровых несчастий с нашей промышленностью, наукой, образованием и страной в целом под гром литавров и гул фанфар, насчёт вставания страны с колен, и произошла. То есть, наверное, с колен мы на самом деле встали, что заметно по списку Forbes, но в какую позу, непонятно. И ответ на этот простой вопрос может оказаться до крайности неприличным. Хотя здание на проспекте Мира, 101, стоит, как стояло. Только металлургические заводы там больше не проектируют. Ни свои, ни зарубежные. Там теперь очередной бизнес-центр. Ну, бандитам тоже надо на чём-то деньги зарабатывать.

Зато завод «Серп и молот», бывший Гужона, на Заставе Ильича, снесён под корень и под строительство жилья, которое почему-то назвали элитным. Собянин в отношении Москвы не так сентиментален, как Лужков. Тот город, при всех его заворотах, любил. Этот его вертит, как хочет, используя по прямому назначению — деньги зарабатывает. Ну, и чтоб начальство было довольно, тоже старается. Что до горожан, они всё равно никакого «эффективного менеджера» не полюбят, хоть тресни. Особенно в столице. А Париж это, Лондон или, как у нас, Москва, неважно. Остаётся тихо доживать своё, радуясь тому, что ещё есть, вспоминая то, чего нет и уже не будет, расслабляясь и извлекая максимум возможного удовольствия из изнасилования города и его жителей начальством. Всё проходит, и это пройдёт. Жалко, конечно, да что поделать. Такая эпоха.