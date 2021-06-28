Пионерия Линдеманна начинает утомлять

Тиллю Линдеманну клипа на песню «Я ненавижу детей» показалось мало. Солист «Раммштайна» выложил на YouTube целую короткометражку, ставшую расширенной версией нашумевшего клипа.

На всякий случай, для «не смотревших, но осудивших» уточняем: главная тема клипа вовсе не об издевательствах пионерии и над пионерией. Клип рассказывает о мстителе-маньяке, который в зрелом возрасте изобретательно и жестоко карает всех, кто травил его в пионерском детстве. Пионерская — здесь только эстетика, да и то, честно говоря, выглядит крайне надуманной для подавляющего большинства людей, помнящих отнюдь не волчьи нравы советской школы.

Смысла смотреть еще и короткометражку мы не нашли. Но и критиковать марающего наше прошлое немца видится излишним. По крайней мере, пока мы дружно позволяем делать подобное собственным любителям кровавой пионерии из пищеблоков и тащим на экраны то Чикатило, то прочих героев Ксении Собчак.