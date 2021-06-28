The New York Times: независимая лаборатория не нашла тунец в сэндвиче с тунцом из Subway.

История тянется с января: тогда два клиента закусочной из Калифорнии подали в суд на компанию, заявив, что в их бутерброде с тунцом есть «что угодно, но не тунец». Февральское расследование Inside Edition показало, что в ресторанах сети используется настоящий тунец. Новое исследование от The New York Times не дало однозначного результата: ученые пришли к выводу, что рыба в сэндвичах настолько сильно переработана, что определить ее ДНК уже не представляется возможным.

В голове начинает играть знаменитая тема из The X-Files и перед глазами сам собой появляется теглайн «Истина где-то рядом». Без Скалли и Малдера тут точно не обойтись!