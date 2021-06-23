{ 23 июня 2021 }

Группа «На-на» в программе «Секрет на миллион»

Рубрики: [Анонсы]  [ТВ]  

Лера Кудрявцева

В эту субботу гостями нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ станут участники российской поп-группы «На-на»: Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Владимир Лёвкин, а также легендарный продюсер группы Бари Алибасов.

Алибасов

В откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой они расскажут, сколько же секретов накопилось у артистов за тридцать лет на сцене.

Вячеслав Жеребкин

Долгое время все участники группы «На-на» скрывали от всей страны своих жён и детей. В новом выпуске программы «Секрет на миллион» Владимир Политов расскажет, когда он женился во второй раз, Вячеслав Жеребкин поделится, сколько всего у него детей и какой страшный диагноз поставили его младшему сыну, а Владимир Лёвкин расскажет, кому же повезло стать его четвёртой женой.

Владимир Лёвкин

Как зарабатывает на жизнь солист первого состава Валерий Юрин, сколько заработал продюсер группы и что сейчас с его здоровьем, телезрители узнают в эту субботу. Ведущая программы Лера Кудрявцева подробно расспросит гостей о семейной жизни, карьере и сложившихся отношениях между участниками группы.

Владимир Политов

Смотрите программу «Секрет на миллион» в субботу, 26 июня,  в 21:15 на НТВ

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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