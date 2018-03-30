Натали приоткроет свой «Секрет на миллион»

Неожиданную степень откровения перед аудиторией в разговоре с Лерой Кудрявцевой в ближайшую субботу продемонстрирует популярная певица Натали, гостья программы «Секрет на миллион».

Артистка вспомнит, как уезжала покорять Москву будучи обычной учительницей начальных классов в Дзержинске, почему, начиная с 13-ти лет искала мужа и как умудрилась сохранять свой единственный счастливый брак на протяжении 25-ти лет.

Звёздная собеседница Леры Кудрявцевой честно поведает о трагедии, которая случилась с близким для неё человеком, и назовёт причину, по которой влюблённый в неё мужчина попал в тюрьму.

Счастливая мама троих детей расскажет, что для неё значит материнство и откровенно признается, как чувствовала себя, когда после потери первенца, врачи поставили ей диагноз «бесплодие». Звёздная блондинка расскажет, почему не доверяет няням и домработницам.

Исполнительница суперпопулярных хитов поведает о том, какие диеты выбирает и как относится к пластической хирургии. Натали раскроет свой секрет молодости и признается, как в 44 года ей удаётся выглядеть на 10 лет моложе.

Телезрителей ждёт знакомство с семьёй Натали, в программе примут участие мама, сестра и сыновья певицы, а также приглашение в квартиру артистки, на которую она заработала своим трудом.