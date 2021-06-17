{ 17 июня 2021 }

Боб Дилан объявил о новом стриминговом концерте

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  
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Боб Дилан анонсировал «Shadow Kingdom» — новый концерт, транслируемый через стриминговый сервис Veeps, принадлежащий Live Nation. Он состоится 18 июля 2021 года.

Это будет первое стриминговое выступление певца и автора песен. Шоу покажет Дилана в приватной обстановке, он исполнит песни из своей обширной коллекции, которые, как заявляют организаторы, «созданы специально для этого события».

«Shadow Kingdom» станет первым живым выступлением Боба Дилана с момента выхода его последнего альбома «Rough and Rowdy Ways»в прошлом году. В мае было объявлено, что в 2022 году в Талсе, штат Оклахома, откроется музей его наследия — «Центр Боба Дилана» (the Bob Dylan Center).

Боб Дилан продал весь каталог своих песен(около 600 произведений) компании Universal Music Publishing Group в декабре 2020 года за рекордную сумму в 300 млн долларов.

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