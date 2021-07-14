Детский Кинофестиваль «Алые паруса Артека» будет посвящен Василию Лановому

XXIX Международный Детский Кинофестиваль «Алые паруса «Артека» открывается 14 июля в Крыму. Впервые кинофестиваль проходит без участия его руководителя и идейного вдохновителя Василия Семеновича Ланового. Организаторы надеются, что в скором времени фестиваль будет официально носить имя мэтра российского и советского кино.

В этом году на киносмене пройдет ряд мероприятий, посвященных Василию Лановому. Это показ знаменитых фильмов с участием великого актера, а также большой музыкальный вечер. Также планируются футбол детей со звездами, бардовский вечер у костра, концерт для работников Артека. В рамах фестиваля пройдет конкурс «Продюсерское кино» — единственный в мире конкурс с самым многочисленным детским жюри.

Вкинофестивале «Алые паруса Артека» примут участие народные и заслуженные артисты России, а также видные деятели культуры:

Александр Михайлов, Наталья Гвоздикова, Юрий Чернов, Игорь Золотовицкий, Сергей Баталов, Карен Шахназаров, Михаил Мамаев, Александр Домогаров, Александр Домогаров младший, Никас Сафронов, Андрей Соколов, Марат Башаров, Александр Иншаков, Александр Тютрюмов, Гоша Куценко, Агния Кузнецова, Константин Крюков, Михаил Горевой, Марина Яковлева, Агния Кузнецова, Галина Бокашевская, Евгения Бордзиловская, Олег Каменьщиков, Александр Самойленко, Наталья Громова, Сергей Друзьяк, Всеволод Шиловский, Егор Сальников, Анастасия Бирюкова, Чермен Хадиков, Эвелина Бледанс. Елена Захарова, Владимир Стеклов, Михаил Мамаев, Максим Петров, Николай Денисов, Дмитрий Козырев, Андрей Межулис, Елена Газаева, Максим Глотов, Тимур Ефременков, Александр Самойленко, Павел Сборщиков, Юрий Храпов, Олег Чугунов.

Яркие концерты в честь открытия и закрытия фестиваля состоятся на главной сцене «Артека» с участием артистов и звездных гостей. Открытие «Алых парусов Артека» традиционно сопровождается показом летописи кинофестиваля. Нашумевший фильм «Белый снег» представит глава Ассоциации лыжных видов спорта России, прославленная лыжница Елена Вяльбе.

Фестиваль объединяет мастеров культуры, политиков и знаменитых общественных деятелей. На протяжении многих лет он знакомит подрастающее поколение с лучшими произведениями отечественного кинематографа и способствует формированию у ребят высоких патриотических чувств и уважения к родной истории.

В течение фестивальной смены участники лагеря знакомятся со звездами кино и театра на мастер-классах, делают с ними традиционные утренние зарядки, снимают фильмы под руководством мастеров сцены, а также каждый вечер смотрят фильмы программы.

Организатор фестиваля «Алые паруса Артека» Ирина Громова:

Наш оргкомитет единогласно принял решение XXIX кинофестиваль «Алые паруса Артека» посвятить памяти Василия Ланового. Фестиваль был любимым детищем Василия Семеновича: он считал детское кино не столь частью развлекательной индустрии, сколь очень значимым направлением в искусстве — я бы даже сказала, самым важным направлением в киноискусстве. Потому что оно учит любить родину, быть добрым, сочувствовать и сопереживать героям — качественное детское кино умеет воспитывать, показывать правильные жизненные ориентиры.

Василий Семенович считал своей миссией знакомить детей с лучшими фильмами — как современными, так и классическими произведениями. Также он придавал особое значение прямому взаимодействию артистов с детьми, которое происходит в рамках кинофестиваля, — в виде мастер-классов, творческих встреч, съемок короткометражных фильмов, совместных просмотров кинолент. Лановой сам всегда с огромным удовольствием общался с детьми «Артека», учил их понимать и любить кино, эмоционально и творчески погружая в профессию, которой отдал всю свою жизнь.

Мы все осиротели без Василия Семеновича — и актеры, и дети, которые имели счастье общаться с ним в «Артеке». Нам будет очень не хватать его мудрого руководства, его удивительных рассказов, его неповторимого Пушкина. Но несмотря на то что наш кинофестиваль обезглавлен, я уверена, что «Алые паруса Артека» должны продолжить свое существование — иначе это будет несправедливо и неправильно по отношению к памяти Великого актера Василия Ланового.

Актер и режиссер Андрей Соколов:

Наш фестиваль был первым, где дети не только непосредственно общались с создателями фильмов, но и сами учились создавать свои кинопроекты при помощи звездных наставников. И сегодня на фестиваль приезжают уже дети тех детей, которые сами около 30 лет назад впервые посетили киносмену. Сколько детей связали свою жизнь с творчеством благодаря «Алым парусам»! Нашей киносмены ждет не только Артек, но и вся страна - заявки поступают изо всех уголков России, а с тех пор, как он обрел статус международного, то и из-за рубежа. За 30 лет «Алые паруса» наработали непростым трудом авторитет и уважение среди зрителей и коллег. И важно сохранить его.

Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко:

«Алые паруса «Артека» — это прекрасный пример того, как «Артек» умеет объединять тысячи людей из России и других стран, вдохновленных одной идеей. На протяжении многих лет здесь собирались мастера кино, режиссеры, кинозвезды, чтобы поделиться своим искусством с самыми благодарными зрителями на свете — артековцами. «Алые паруса Артека» — это уникальная и едва ли не единственная в мире площадка, где в центре творческого процесса находится ребенок. Прекрасные фильмы, знаменитые артисты, мастер-классы режиссеров и сценаристов — все это для детей. Уверен, кинофестиваль в «Артеке» навсегда останется символом юношеской мечты и искренней веры в прекрасное будущее, каким на протяжении многих лет вместе с единомышленниками его создавал легендарный Василий Семенович Лановой. Мы с нетерпением ждем, когда алые паруса кинофестиваля вновь наполнятся ветром артековской дружбы и творчества.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Фото автора.