Мэрия Москвы запретила подросткам ходить в Макдональдс

Мэрия Москвы обратила внимание на подростков и запретила им ходить в общепит. Поскольку прививку им планируют делать только в рамках эксперимента, а на ежедневные тесты деньги есть только у богатых, это по сути запрет.

В Москве для таких случаев должна возникнуть услуга короткой доставки за порог популярных фудкортов и Макдональдсов. Этим могут заняться вакцинированные мигранты или студенты — за символическую цену, ниже, чем стоимость обычной доставки, они будут оплачивать и выносить заказ из здания кафе.

Организовать короткую доставку должны и сами заведения, неофициально — официант на вынос. Рождается новый вид деятельности, который ранее был опробован при покупке алкоголя для несовершеннолетних. У взрослых без QR-кода эта услуга тоже будет востребована.