Пока россиян, как волков флажками, обкладывают антиковидными мерами, государство, очевидно, решило подстраховаться и тихо-тихо, буквально, «в обстановке строгой секретности» целенаправленно проводит через все стадии согласования скандальные поправки к закону об оружии. Скандальность заключается в том, что получить право владения оружием станет сложнее (а лишиться – гораздо легче), к тому же, после всех изменений весомая часть отечественных производителей просто сделает рынку ручкой и тихо обанкротится. Отдельно стоит отметить, что как и в случае с законом «О связи», процесс «впихивания» поправок происходит максимально негласно и, буквально, под покровом ночи.

Несмотря на очевидное желание не привлекать к теме внимание широкой общественности, оружейное сообщество очевидным образом достучалось до Совета Федерации. Пока что Верхняя палата «включила дурочку» и вместо нормально ответа выдавила отписку в виде комментариев к первой версии поправок (где всë было достаточно адекватно), но всем заинтересованным лицам стало понятно, что план «Прощай, оружие» слегка провалился и просто так протолкнуть закон не получится.

Очередное подтверждение того, что «доброе слово и Кольт способны на большее, чем просто доброе слово».