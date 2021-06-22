{ 22 июня 2021 }

Китайское вино

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Центральное правительство КНР утвердило план, согласно которому основной винодельческий регион Нинся через 15 лет должен стать основным конкурентом французского Бордо.

В 2020 году во время пандемии экспорт вина из Нинся вырос на 46,4%. Основными направлениями были США, Европейский Союз, Австралия и Япония. Согласно годовому отчету, опубликованному в апреле Международной организацией виноградарства и виноделия, Китай занимает шестое место в мире по потреблению вина и десятое — по производству в литрах.

Впрочем, совершенно не факт, что грандиозные планы по наращиванию производства сбудутся: китайское виноделие страдает от сложных климатических условий и низкой урожайности.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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