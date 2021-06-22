Нефть штурмует новые высоты: цена марки Brent впервые за 2 года превысила $75 за баррель. А с начала года нефть выросла в цене на 40%.

Подорожание нефти укладывается в общий глобальный тренд по подъёму сырьевого рынка. По мере отступления пандемии производство оживает, в мире растёт ажиотажный спрос на сельхозпродукцию, металлы и нефть в том числе. Экономисты говорят о начале нового суперцикла, во время которого цены на сырье будут идти вверх на протяжении нескольких следующих лет.

Месяц аналитики Goldman Sachs прогнозировали рост нефтяных цен до $80 за баррель к концу текущего года, и тогда эта цифра казалась довольно спорной. Однако сейчас уже не очень удивляет и прогнозируемая цена в $100 за баррель, которую нам обещают эксперты из Bank of America.