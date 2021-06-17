{ 17 июня 2021 }

«Кредо орешка». Выбор сценариста для Assassin`s Creed — слегка удивил

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Автор сюжета «Крепкого орешка» Джеб Стюарт станет сценаристом сериала по игре «Кредо ассасинов» для Netflix, и новость уже удивила миллионы поклонников игры. Никто не спорит — «Крепкий орешек» был хорош, но это примерно то же, что увидать Толкиена в сценаристах научной фантастики или экранизации женских романов.

Все-таки Assassin’s Creed — это про погружение в историческую эпоху, а главные претензии фанатов почти всегда связаны с недостаточной глубиной этого погружения — когда картинка красивая, локации исторически точны, прыжки великолепны, но сама атмосфера мира на уровне историй выглядит слегка пластиковой.

И назначение Джеба Стюарта уже заранее намекает поклонникам серии на очертания будущего «Кредо». Там могут быть красивые прыжки, вполне сносно показанная эпоха (например, викингов, ведь Стюарт недавно уже работал над сериалом «Викинги: Вальхалла»), однако сюжетной и историко-мистической глубины — ждать, пожалуй, излишне.

НЕВМИНКУЛЬТ


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