{ 19 сентября 2018 }

«Человек, который удивил всех»: Белая ворона

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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Человек который удивил всех

 

Он стал единственным фильмом, представлявшим Россию на показах Венецианского кинофестиваля. Картина Натальи Меркуловой и Алексея Чупова в итоге не осталась без призов, получив премию за лучшую женскую роль во второй по значимости программе фестиваля «Горизонты». В российском прокате фильм можно будет увидеть уже совсем скоро — 25 октября.

Егор (Евгений Цыганов) после столкновения в лесу с браконьерами оказывается в больнице с ножевым ранением. Там выясняется, что у лесника рак в терминальной стадии и жить ему осталось не более пары месяцев. Его беременная жена Наташа (Наталья Кудряшова) убеждена, что несмотря на диагноз Егора можно спасти, ради чего она готова выпрашивать деньги у односельчан на престижного московского доктора, а затем и обратиться к шаманке. Егор обреченно потакает желаниям жены, на самом деле уже прикидывая, как передать семье банковский вклад и имущество после своей смерти. Однако, к ужасу сначала домочадцев (вместе с супругами живут их сын Степка и чем-то все время тихо недовольный тесть в исполнении Юрия Кузнецова), а потом и всей деревни, после одной из встреч с шаманкой поведение Егора необъяснимо меняется, а симпатия и жалость к нему окружающих сменяются злобой и агрессией. 

Егор, конечно, уже изначально предстает как «белая ворона» в своем селе: он держится особняком от прочих, возможно даже слегка высокомерно, что-то пытаясь требовать у местной администрации, но тем не менее он безусловно остается «своим». Но происходящая с ним метаморфоза немедленно обнажает всю хлипкость и поверхностность местной общинности — желание унизить, заклеймить, изгнать любую «инаковость», которая угрожает нарушить серую гомогенность этой действительности.

Для Егора же это попытка обмануть смерть, разорвав связи «означаемого» и «означающего» собственной личности, спрятавшись от диктатуры языка и символического в непроницаемой самоизоляции, в пространстве замкнутого и первобытного, а значит не предполагающего коммуникацию с Другим. Социальная и семантическая смерть заменяет собой физическую, однако триумфом такой результат назвать вряд ли возможно. И хотя тезисом картины «Человек, который удивил всех» можно обозначить идею, что изменение есть неотъемлемый и необходимый признак жизни, по итогам просмотра не остается никакой уверенности, что в этом царстве холода и борщевика осталось что-то живое. Единственная, кто выбивается из этого ряда как в прямом смысле носительница новой жизни, так это Наташа, но и она, пожалуй, остается лишь робким символом надежды на будущее, впрочем, уже только этим освобождая фильм от ощущения тотальной безысходности.

Первое на что обращаешь внимание — радикально иной тон новой картины, что заметно в отстраненной, не симпатизирующей персонажам операторской работе Марта Таниэля. Если «Интимные места» 2011 года насыщены циничной и хлесткой издевкой над моральными устоями нового русского среднего класса, смелым развязным стебом дремучести, закрепощенности, невежества, то в «Человеке, который удивил всех» от этой развеселой вакханалии не остается и следа. Можно это было бы посчитать за желание поработать в другом жанре или другой эстетикой, но, кажется, вкупе с тематикой фильма, напрашивается вывод о том, что это ход отчасти вынужденный, ибо между настроением и состоянием России 2018 и России 2011 лежит пропасть и столь сумасшедшее свободное высказывание невозможно. Безудержное балагурство сменилось растерянностью, опустошенностью и испугом настоящего момента. Экстаз первой половины нулевых обернулся беспробудной, почти фатальной депрессией. Впрочем, подобная тональность для независимого российского кинематографа действительно не только привычна, сколько даже канонична, но, к сожалению, в его рамках авторская самобытность тандема оказывается серьезно ущемлена.

 

Год: 2018

Человек который удивил всех Постер

Жанр: драма

Страна: Россия, Эстония, Франция

Режиссер: Наташа Меркулова, Алексей Чупов

Сценарий: Алексей Чупов, Наташа Меркулова

Продюсер: Екатерина Филиппова, Александр Роднянский, Катрин Кисса

Оператор: Март Таниэль

Художник: Сергей Австриевских, Анна Бартули

Монтаж: Вадим Красницкий

В ролях: Евгений Цыганов, Наталья Кудряшова, Юрий Кузнецов, Павел Майков, Василий Попов, Алексей Филимонов, Елена Ворончихина, Максим Виторган, Амаду Мамадаков, Тимофей Зайцев

Мировая премьера: 4 сентября 2018

Премьера в РФ: 25 октября 2018, «ПРОвзгляд»

Продолжительность: 105 мин. / 01:45

Константин Игнатущенко

Кинокритик, журналист, теолог. Автор монографии «Сравнительный анализ доктрины канонических Упанишад в контексте православного мировоззрения (по текстам Дойссена П.Я.)»

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