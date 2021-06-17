В Крыму и на Кубани — катастрофические ливни. В той же Керчи вылилось по бочке дождевой воды на каждый квадратный метр площади. Паводки, разрушения, колоссальные усилия по восстановлению инфраструктуры… Телевидение демонстрирует плывущего куда-то на лодке по затопленным улицам крымского губернатора с сопровождающими его лицами, притом, что за его лодкой загребают саженками МЧСники, которым проще плыть, чем идти по грудь в воде. И здесь один вопрос: это в Керчи была единственная лодка, отчего досталась она губернатору и на МЧС уже не хватило, или им просто никто вовремя не сообщил, что человечество довольно давно плавсредства придумало? Те же лодки, да и плоты? С детства помнится: Том Сойер с Геккльбери Финном на плоту по Миссисипи плыли, а Тур Хейердал на нём через половину Тихого океана от Южной Америки до островов Полинезии добрался…

Но это так, к слову — реакция на сюрреалистическую картину с Аксёновым в роли Нептуна и косяком тритонов из МЧС, плывших следом, хорошо ещё, что без наяд, а то бы подумалось, что на нерест… А вот что всерьёз зацепило: как организован на наших югах, что в Крыму, что на Кубани, что в прочих более, чем засушливых регионах отечественного юга, сбор дождевой воды — и как там проводится регулирование паводковых вод в частности? С древности на том же Ближнем и Среднем Востоке, в Средней Азии, Индии и Китае это было и в некоторых районах остаётся главной обязанностью местных администраций. А где не справляются местные, там к ним на помощь приходят центральные власти. Притом, что всё, что надо для этого делать, известно со времён, отгремевших задолго до наступления Античности, а к кетменям и лопатам современная цивилизация по части технического оснащения много чего добавила. Только заниматься этим надо не понарошку, а всерьёз, без дураков.

Есть в Крыму проблема воды, которую у него украинское начальство отрезало, напрашиваясь на новый Нюрнбергский процесс? Ещё какая! Так вот вам — вода. Пресная, бесплатная, с неба, в огромном количестве. Считай — Б-г послал. А раз так, существует ли, действует ли и как именно она действует, система водосбора в подземные хранилища? Как работает отвод паводковых вод от населённых пунктов и ливневая канализация, которая, по идее, должна быть там сделана с таким запасом, чтобы хватало на какой угодно потоп? Как именно это нужно сделать технологически — пускай специалисты подскажут и спроектируют, причём быстро. И не те, которых стране система ЕГЭ и «болонская» вузовская дают, а настоящие — если они, конечно, ещё остались. А если нет — пускай у военных и горняков позаимствуют. У нас с подземными выработками всегда всё было более, чем хорошо. Осталось же что-то со старых времён?

В принципе — ничего нового. Вопрос в подходе к проблеме. Можно готовиться заранее и так обернуть дело, чтобы в нужный момент всё уже работало и катастроф, последствия которых надо будет за большие деньги разгребать, просто не случалось. Тем более, в данном случае одна проблема накладывается на другую и решает её превосходным образом. Только головой работать надо, руки приложить, да денег из бюджета потратить на что-то столь же реальное, как Крымский мост или оборонзаказ, что наши финансисты-экономисты терпеть не могут. Что, старых поздемных выработок под крымскими городами мало, воду туда закачать? Или в подземные водоносные слои, откуда её долго и упорно отбирали, снижая уровень и без того не слишком обильных подпочвенных вод, закачать трудно? Водохранилища обустроить и наполнить? Хотя, действительно… Арабов и персов в стране мало, китайцев тем более, а узбеки и таджики отрезаны коронавирусом. Кто этим заниматься будет? Не чиновники же…