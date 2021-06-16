Если что-то в жизни не ладится — погладь кота

Он будет мурчать, как маленький тёплый пушистый дизельный движок, и на душе станет легче. Если не понимаешь, как дальше жить, всё обрыдло и кажется, что нет больше смысла ни в чём, погладь кота. Почеши ему пузико, осторожно потрогай вытянутую в истоме когтистую лапку с растопыренными пальчиками, почеши за ухом или пощекочи под подбородком, куда ему сложнее добраться самому, и ты будешь вознаграждён превыше всяких ожиданий.

Кот — древнее и мудрое животное. Он ходит сам по себе, но знает нас лучше, чем мы сами себя знаем. Он чувствует, кто его любит и им восхищается, а кто просто держит ради того, чтобы кто-то в доме ловил мышей. Не случайно котов полагали священными животными, не зря их так боялись инквизиторы и не напрасно котам можно заходить в храмы — и далеко не только из утилитарных целей борьбы с грызунами. Да и детей наших он терпит, даже маленьких, которые играют не с ним, а им…

Если настроение мрачнее мрачного, выгуляй собаку. Она ещё ближе к тебе, чем кот. Она чувствует твоё настроение и старается его исправить или, если это у неё не получается, будет грустить вместе с тобой. Она ждёт тебя, когда ты куда-то уходишь или уезжает, радуется встрече, как мало кто в жизни тебе радуется, и делает это так искренне, как никто. Она счастлива, когда ты с ней играешь, и старается держаться поближе, когда ты дома. Она охраняет тебя и твоих близких, невзирая на породу и размеры, любой ценой. В конце-концов — она просто друг.

Прогуливаясь с собакой, расчёсывая её, наливая ей воду и засыпая корм, ты делаешь то же, что делали люди сотни, тысячи и десятки тысяч лет назад. Собака превратилась в то, что собой представляет сегодня, живя рядом с нами. И мы превратились в тех, в кого превратились, живя рядом с нашими домашними питомцами. Без нас не было бы их. Без них не было бы нас. А маламуты это или ирландские волкодавы, пудели, пекинесы или чихуа-хуа, неважно. Всем им есть место в нашей жизни и все они нам нужны, как мы нужны им.

Есть что то подозрительное в людях, которые не любят животных. Скорее всего, они вообще никого не любят, а может быть и ненавидят всех окружающих. И тут, говоря по чести, неважно, кто человеку более мил. Кого то завораживает кружение по аквариуму рыбок. Кто-то держит птиц, от канареек до кур, уток, орлов или ара. Кому-то милее всех грызуны: кролики, хомяки, морские свинки или шиншиллы. Да и у лошадей или мини-пигов поклонников немало. И не только у них.

Автору доводилось встречать страстных поклонников разведения игуан и черепах, гигантских пауков и бабочек, обезьян всех типов и видов, от крошечных игрунок до шимпанзе и орангутанов. О крупных кошках, волках и медведях и не говорим. Как и о слонах, буйволах и певчих сверчках. Странное это чувство, когда кроме самого себя и своих близких, заботишься ещё о ком-то. В особо тяжёлых случаях оно приводит к содержанию собственного зоопарка, как было с Джеральдом Дарреллом, мир его памяти.

К чему всё это написано и в чём мораль этого несложного текста? А ни к чему. Погладь кота, и не заморачивайся. Выгуляй собаку. Подсыпь семечек в птичью кормушку морозной снежной зимой. Сходи в зоопарк, океанариум или цирк, заскочи по дороге с работы в зоомагазин, купи домашнему любимцу вкусненького, или привези ему его с грядки или из сада, с дачи, если он предпочитает овощи-фрукты. Всё плохое куда-то сразу уйдёт. Одно это многого стоит…