Вакцинирование кота и не только

Весна. То есть ночью холодно, а днём то тепло, то как в марте. А как в Москве и Подмосковье в марте? Провакцинированный кот, которому теперь его болячки не страшны, греется на солнце, валяясь на дорожках. Как только к нему подходишь, происходит немедленный шлепок на спину, переворот пузом кверху и демонстрация красот и меховой пушистости цвета полосатой скумбрии горячего копчения, с непременным вытягиванием лапок и растопыриванием когтистых пальчиков. При этом людей не царапает, хотя боец и охотник. Внучки его, пока не вошли в более или менее разумный возраст, пытались поднимать за хвост: терпел. Когда было совсем уж невтерпёж, сбегал или в два прыжка уходил от них на дерево, но никогда не обижал. Теперь они его только гладят, с большим чувством и осторожностью, чтобы не обиделся.

Весна. По телевидению то Зеленский в каске и бронежилете, то Путин, зачем-то рассказывающий своим министрам про вакцинирование и горячее питание для школьников. То ли внимание отвлекает перед каким-то сногосшибательным броском страны к светлому будущему, то ли PRщики у него такие… Ну, такие, как есть. Представляешь себе на его месте Мао или Сталина, с рассуждениями про горячее питание в школах, и сразу легче на душе становится. Какая диктатура? Что там про неё наша квазиоппозиция несёт? При диктатуре никто тирана в глаза не видит, чаще, чем два-три раза в год. Ждут его появления на публике с трепетом, ловят каждое слово и потом за неправильную интерпретацию смысла речей Солнца Нации друг друга удавить готовы. Да бывало, что и удавливали… Так что у нас как раз самая, что ни есть, демократия. Ну, вот такая она и есть, демократия эта.

Что до Зеленского… Он всё ещё играет свои роли. Причём так от себя балдеет… Уж лучше бы остался юмористом, поскольку то, что с Украиной происходит, совершенно не смешно. Не он один, понятно, сволоты там много, от пока ещё живого и исключительно болтливого Кравчука до Коломойского и Порошенко, но чтобы так вписаться в общий ряд… Включил недавно его старый ролик “300 еврейцев”. На диалоге с мамой “Леонид идёт на войну” пришла жена, спросить, кто это так классно пародирует голос Зеленского. А это не пародия была, а сам Зеленский. И ясно, что вот этот его микрофильм для понимания того, кто он такой, заслать бы Меркель, Байдену, Макрону и крутить его до посинения украинским военным – так бы прочистило им всем мозги… Но для того, чтоб это сделать, надо иметь во-первых мозги собственные, во-вторых чувство юмора и, в-третьих, административно-политический ресурс. Причём в одном флаконе.

Весна. Идёт очередной капец с коронавирусом, который возвращается с курортов, куда по дури всем зачем-то разрешили ехать. Притом, что с Занзибара прёт ещё и малярия, и сонная болезнь, и много что ещё. В Европе мало изменений к лучшему. В Америке и Турции тем более. Точнее, в Турции коронавирус рвётся в гору, как подорванный. Как раз к курортному сезону… Хотя по нашим-то делам: сиди на даче, благо, у народа их полно, не рыпайся, ругай Собянина (без этого никак), хвали Шойгу, сочувствуй дипломатам: Небендзе и Лаврову персонально, да лазай в интернете, пока его не отключили. Всё хлеб. И зрелища. Чистейший Древний Рим на новый лад. А в промежутках поезжай то в зоопарк, то в океанариум или там в планетарий, то в музеи… Чёрт с ней, пока, с загранкой. Хотя б на год, дешевле переждать…