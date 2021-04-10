Бойкот «Тотального диктанта»

“Тотальный диктант” проходит без бойкота, к которому склонял Евгений Примаков-младший.

Участвуют в акции люди разных взглядов – от Вассермана до Безрукова. Её поддерживают разные структуры – от мэрии Москвы до “Аэроэкспресса”.

Сам автор текста этого года Дмитрий Глуховский приехал в “мятежный” Якутск: “Я поставил перед собой задачу создать такой текст, который всех, очень разных участников этого проекта не разъединял бы, а объединял. И вне зависимости от их места проживания, основного языка, политических взглядов – чтобы они могли, написав этот текст, почувствовать свою общность”. Текст, кстати, о семейных ценностях.

Потроллили Евгения Примакова-младшего в Тбилиси, где диктант прошёл в грузино-российском общественном центре им. Е. Примакова. Этот центр создан при поддержке Фонда Горчакова, в который входит российская элита, включая Сергея Лаврова. В попечительском совете фонда есть и Примаков-младший.

В общем попытка наказать “Тотальный диктант” за взгляды автора текста пока провалилась. Это к лучшему для России как центра русского языка. Мы видим, как на Украине звучат предложения сделать Киев центром русского языка. Можно смеяться над этим, но если российские акции будут проводить только антиукраинские авторы, только те, кто нравятся Примакову-младшему, то мягкой силы России скоро не будет не только на Украине, но и в Грузии, Молдавии, Казахстане и других странах.