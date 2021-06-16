Климатический кризис может лишить Европу кофе

Все дело в засухе, которая грозит основным странам-производителям – Бразилии, Вьетнаму, а на ЕС приходится 30% мирового потребления этого напитка.

Однако на этом проблемы не заканчиваются. Страны-экспортеры какао-бобов тоже страдают от изменений климата. Например, Индонезия, Малайзия, Кот-д’Ивуар и Гана уже сталкиваются с ежегодной засухой и собирают меньше урожаев.

Поэтому, чтобы не остаться без горячо любимого кофе и сладостей, а также обычной пищи, европейские страны особенно заинтересованы в решении климатического вопроса. И если им не заняться, мир вновь может столкнуться с продовольственным кризисом, как это было в 2008 году, когда произошел резкий рост цен. Только на этот раз он будет намного масштабнее.