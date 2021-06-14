Соединённые Штаты готовятся к переговорам между Путиным и Байденом в Женеве, как только могут. Объявлено, что их интересуют договорённости с нами по «стратегической стабильности», Арктике и Сирии, особенно по вопросам тамошней гуманитарной помощи. Ну, что касается «стратегической стабильности», наверное, новые санкции против российского госдолга, введенные аккурат за два дня до встречи в Женеве — это и есть американское понимание этой самой стабильности. Или коллективный наезд НАТО, в лице Столтенберга, на Китай, а заодно всё, что там сказано и делается, насчёт необходимости противостояния блока российско-китайскому альянсу. Такая получается в итоге стабильная нестабильность…

С Арктикой тоже всё ясно. Они давно рассчитывали её прихватить и против нас использовать. Мы их в кои-то веки опередили. Та же база «Арктический трилистник», плюс ледокольный флот, плюс новые системы вооружений и военной техники, специально разработанные для арктических условий. О новых подлодках с новыми ракетами, развитии арктической инфраструктуры и тренировках российских военных в условиях Крайнего Севера, и не говорим. В результате чего мы наблюдаем постоянные попытки Штатов догнать Россию за счёт сотрудничества с Канадой, Данией (в Гренландии), Норвегией и, знамо дело, Великобританией и Исландией. Получается не очень, так что будут пытаться обвести вокруг пальца. С Медведевым же это получилось, по спорному океанскому сектору, который он сдуру отдал Норвегии? И даже не так давно…

Что до Сирии, единственное, что там американцев по части гуманитарной помощи местному населению волновало и волнует — это налаживание потока снабжения продуктами питания, медикаментами и всем прочим, включая оружие и боеприпасы, террористических группировок, курируемых ими и их союзниками. Главное, чтобы грузы шли только боевикам, не проходили сирийскую таможню, и содержание грузовиков, а также лица тех, кто эти грузы получает, ни в коем случае никем не фиксировалось. Идеи оснастить конвои видеорегистраторами были отвергнуты с ходу. Такие оказались стеснительные люди… А поскольку провести свои махинации через ООН они могут легко, но «на земле» упираются в наших и сирийских военных…

Общая картина ясна. Как всегда, американцы попытаются в Женеве урвать что-нибудь, что им необходимо, ничем не поступаясь и ничего не давая взамен. Много болтовни о демократии и правах человека, туманные обещания или, скорее, намёки на обещания, и прочее, из привычного арсенала. Ничего конкретного. Ничего по части отмены санкций и возвращению к нормальному взаимодействию двух государств. Уровень наезда — в соответствии с тем, что придумает непосредственно перед встречей или во время неё очередной советник, оказавшийся ближе к уху Байдена, чем все остальные, благо, они ещё и друг с другом всё время в этой администрации дерутся. Паноптикум. Что, впрочем, Путин прекрасно понимает. Хоть это хорошо: не Ельцин, не Горбачёв и не Медведев. На хромой козе не объедешь.