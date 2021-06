«Большой беспорядок» Дэнни Элфмана

Голливудский композитор Дэнни Элфман выпустил рок-альбом «Big Mess». Это произошло впервые после 1994 года, когда его группа Oingo Boingo выпустила свою последнюю пластинку.

В интервью для Variety Элфман рассказал, что именно сорванное выступление на Coachella 2020, а также отмена многочисленных концертов, запланированных на год вперед, привели его к полноценному возвращению в рок.

— Думаю, (возвращение в рок) было вызвано разочарованием из-за того, что я испытывал в прошлом году. Я был очень зол и очень расстроен, и я был в депрессии, понимаете? Это элементы, которые направляют вас к написанию песен. Выразить гнев оркестровой музыкой сложно. Хотя каждый раз, когда я пишу музыку к боевику, я пишу злобную оркестровую музыку, — поделился бывший фронтмен группы Oingo Boingo.

«Big Mess» — 18-трековый альбом, который включает в себя ранее изданные синглы «True», «Happy», «Sorry», «Love in the Time of Covid» и «Kick Me» при участии барабанщика Джоша Фриза, басиста Стю Брукса и гитаристов Робина Финка и Нили Брош.

— Когда я начал писать музыку для альбома, это было похоже на открытие ящика Пандоры, и я обнаружил, что не могу остановиться, — объяснил Элфман. — Ничего из этого не планировалось. Я понятия не имел, сколько песен напишу, но уже с самого начала он быстро превратился в двусторонний проект с сильно контрастирующими и даже противоречивыми тонами. Я с самого начала знал, что это не будет аккуратная запись, которую легко классифицировать. Этому всегда суждено было стать этой сумасшедшей какофонией, потому что это я. «Большой беспорядок» («Big Mess») — это я.