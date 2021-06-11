Вампиры в массовой культуре внезапно стали востребованным явлением в музыкальной сфере, после того, как Playboi Carti после очередного приёма запрещенных веществ решил наложить свой трэп поверх фильма «Пропащие ребята» 87 года. Он испытал некий прилив новых ощущений при прослушивании собственной музыки и принял решение ассоциировать себя с вампиром при построении визуального образа. Это пошло на пользу его имиджу, потому что десятки тысяч молодых людей начали спамить эмодзи с вампиром (чаще с темнокожим), ну а сам Картян искренне заигрывал с аудиторией, фотографируясь с клыками и даже посвятив этой теме небольшую часть нового альбома.

Он не первый — есть рэпер Alucard Phoenix, который тоже считает себя вампиром. Но он совершенно не умеет работать с образом, из-за чего его слушают два землекопа, пока Карти собирает многомиллионную жатву. А если оглянуться на массовую культуру, то ненадолго в шкуру чудовища перевоплощались и Lil Nas X, и Майкл Джексон. И он не последний — сегодня начали постить биллборды с рекламой нового сингла Эда Ширана, где тот изображен в образе вампира.

Но сегодня вышел альбом настоящего вампира, которому не нужно цеплять клыки или обрабатывать фото в социальных сетях багровыми красками. Кроме того, он даже не сидит в социальных сетях, предпочитая эпизодично появляться то тут, то там с новой музыкой (или в компании A$AP Rocky). Его зовут Дин Блант, а его альбом называется «Black Metal 2». Это попса из подземки, созданная одиночеством и холодной ностальгией. Это очень спокойная, размеренная и успокаивающая музыка, звучание которой сильно контрастирует с названием релиза. Послушайте его, и обязательно обратите внимание на оригинальный «Black Metal» и сайд-проект Бланта — Babyfather.