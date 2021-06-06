Вся наша надежда

Идея президента Байдена о том, что современные технологии должны остаться монополией демократий (то есть Соединённых Штатов и их ближнего круга), не попав в руки автократий (кто не понял — это в американском политическом новоязе мы и Китай, хотя в случае необходимости список может быть расширен до бесконечности), радует своей искренностью. И, кстати, совсем не противоречит его же словам о том, что Соединённым Штатам нужны предсказуемые отношения с Россией. Конечно, нужны! Хозяину нужны предсказуемые отношения с рабом, феодалу с крепостным, капиталисту с пролетарием. Дальше этот ряд продолжать, или и так ясно? На фига им всем Спартак, Разин, Пугачёв или, возвращаясь к нашей эпохе виртуальной реальности, какой-нибудь Джанго?

Чистой воды новый империализм в самой открытой, честной интерпретации, какую только удавалось услышать за многие годы. Хрен вам всем, сирые и убогие, а не технологии. Жрите нашу демократию, и не претендуйте на большее. Деритесь между собой даже не за место под солнцем, а за возможность его получить из барских рук, если будете себя хорошо вести. Что там у Герберта Уэллса по этому поводу было, в «Машине времени»? Элои соизволили своё просвещённое, хотя и несколько брезгливое внимание обратить на морлоков, объяснив им их статус в грядущих веках. Зар-раза… Очень удачно под Петербуржский международный экономический форум и приближающуюся встречу Байдена с Путиным пришлось. Прямо по «Семнадцати мгновениям весны» — информация к размышлению.

Так что, не будет мира под оливами. И ни под какими другими растениями не будет. Ни под дубами, ни под берёзами, ни под плакучими ивами, каштанами, платанами и эвкалиптами. Будет вечная гонка вооружений и технологий. В космосе и в глубинах Мирового Океана, в Арктике и в Антарктике, в реальном мире и в виртуальных пространствах. И тут надо сказать, что несмотря на все грозные и благостные, в зависимости от ситуации, слова нашего высокого и высочайшего начальства, никакого оптимизма ситуация не вызывает. Причём повторять сто раз сказанное про всё, что с его соизволения, его же собственными людьми уже сотворено и продолжает курочиться в России с образованием, наукой, технологиями и промышленностью, бесполезно. Как о стенку горох.

Отметим лишь, что все наши нынешние, столь радующие Первого и справедливо им отмечаемые успехи, по этой части — следствие сохранения и развития жалких осколков старого, успешно и, судя по всему, необратимо похороненного за последние два-три десятка лет. Причём насчёт тех научных и технологических школ, которые в большом числе были в Советском Союзе, можно больше не беспокоиться. Что не умерло само, то убито корыстолюбивыми чиновниками или добивается на наших глазах. По космосу видно, да и не только по нему. Так что задача, поставленная Байденом, вполне решаема, даже если учитывать одного Чубайса. А там и Фурсенко, и Калина, и Ливанов, и Сердюков, и все прочие. Несть им числа, имя им — легион. Модернизаторы и оптимизаторы наши…

Единственная во всём этом хорошая новость, что нынешние безумства, насчёт гендерного, расового и прочего «равенства», творящиеся в мире тех самых демократий, о вечном закреплении технологического превосходства которого на планете так печётся Байден, бьют по цивилизации «белых мужчин» и, кстати, выходцев из Азии, которым сейчас в Соединённых Штатах достаётся не меньше, чем белым, куда сильнее, чем какие угодно внешние угрозы. Так что не мешать Америке хоронить саму себя (а заодно и Европу) — это святое. Благо, те, кто там борется против нового порядка вещей — избиратели Трампа, в том числе провинциальное белое быдло, сами не слишком большие интеллектуалы. На них всех, правых и левых, демократов и республиканцев в равной мере, вся наша надежда.