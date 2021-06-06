Польская пресса начала истериковать по-поводу отзыва Данией разрешения на прокладку по её территории газопровода «Балтийская труба», призванного снабжать Варшаву норвежским газом. Плюс твёрдое намерение Германии достроить «Северный поток — 2» и отказ Байдена от дальнейших санкций против этого трубопровода, за что его не преминул пнуть отставленный с поста президента, но более чем активный Трамп. Польские СМИ употребляют термины, типа «Германо-российская петля», вспоминают историю, проводят параллели и делают самые неутешительные выводы. Вполне имеют право.

Польша и в самом деле осточертела и России, и Германии. Со времён режима братьев Качиньских, один из которых пал жертвой своего неуёмного характера, заодно с собой похоронив в авиакатастрофе под Смоленском всё руководство собственной страны, а другой продолжает присутствовать в её политике, не став от этого умнее ни на гран, Варшава аккуратно, последовательно и тщательно разрушала и к настоящему времени практически разрушила всё, что её связывало с Россией, а с недавнего времени (спасибо ей за это большое) и с Белоруссией. Что до Германии, там тоже многое испорчено вконец. Да и всю «старую Европу» Польша достала до печёнок.

Истинно шляхетская фанаберия — вещь для Польши традиционная. Именно в результате такого рода выкаблучиваний, её в XVIII веке три раза и делили, да и в ХХ столетии для неё чуть было всё, после 20 лет независимости, тем же не закончилось. И если бы не Сталин, который ей нарисовал нынешние границы, прирезав изрядно немецких земель и закрыв глаза на всё то, что поляки сотворили со своими меньшинствами, включая немцев, евреев и украинцев… Казалось бы, есть у вас всё, что только можно было только пожелать. Сидите тихо и ровно, сопите в семь дырок, выполняйте роль естественного энергетического моста между Россией и Европой, богатейте и дружите со всеми… Но нет!

Польше этого было мало. Как же! У неё сложились особые отношения с Соединёнными Штатами, с их жёстким конфронтационным курсом относительно России и вечными (и вполне резонными) опасениями, что Германия, встав во главе объединённой Европы, окажется слишком сильным и оттого опасным конкурентом. Там ещё были идеи насчёт Китая, но тут Польшу в стремлении подыграть Вашингтону опередили Украина и Литва, с которыми Пекин будет (а он будет) разбираться в первую очередь. Ну, не везде же полякам быть первыми. Кто-то из соседних стран-леммингов должен был в кои-то веки опередить Польшу на пути к пропасти…

В общем, понятно. Причём причины, по которым датчане официально щёлкнули поляков по носу, с газопроводом «Балтийская труба», настолько изящно сформулированы… Интересы датских сонь, мышовок и лесных мышей оказались не просто сопоставимы с польскими, но теперь превалируют над ними. Интересно, как на это отреагирует (если отреагирует) Госдепартамент США? Точнее, архитектор и куратор всей нынешней польской внешней политики, бывший посол Соединённых Штатов в Варшаве, Дэн Фрид? Хотя ему-то лично, говоря по чести, всё равно. Что называется: главное завести клиента на минное поле, а там он и сам справится. Ну, пока поляки отлично справляются!