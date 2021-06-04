Какой она будет, следующая война?

И ведь понятно, что она будет. Непонятно, что будет после неё, и будет ли вообще что-нибудь. Непонятно, где она закончится. Где начнётся, более или менее понятно. А вот где закончится — нет. И чем закончится, тоже. Хотя представить себе это в общих чертах можно — ничего хорошего. Как, впрочем, с любой войной и бывает. Притом, что вся та сволочь, из-за которой эта, будущая, война начнётся, превосходно обустроится после неё и многие из этих людей снова выйдут в начальники — неважно, при ком. Приспособятся. Г-но всегда всплывает и поверху плавает. Так и после революции было, и после Великой Отечественной, и после распада Союза. Закон природы. Как бы его назвать? «Закон флотации дерьма», что ли?

Хорошо бы, конечно, чтобы первым делом в той, будущей войне, попришибало политиков и чиновников, из самых гнусных. Чтобы она не задела нормальных людей. Чтобы гражданское население не пострадало, или, хотя бы, если кого зацепит, так минимально. И особенно это детей касается. Дети вообще ни в чём не виноваты и виноваты быть не могут. То же самое относительно зверья, которому всегда достаётся. И это даже если война идёт чисто, без химии и биологии. А если нет? Вот уж от кого этого ожидать не стоит, так это от американцев — по Вьетнаму помнится. Так они и в Европе другими не будут. Протравят и передушат всё и всех, была бы команда — а её им отдадут. Страна-мажор, причём так давно по сусалам не получала…

Ну, что ещё? Хорошо бы, чтобы не затронула та война музеев и парков, зоопарков и океанариумов, дворцов и замков, соборов и памятников, театров и заповедников, архивов и библиотек… Всего того, что создало и сохранило на своём пути человечество и что составляет его цивилизацию и культуру. Ну, мечтать не вредно, конечно… И ещё хорошо бы, чтобы ханжи и фанатики, нацисты и националисты всех типов и видов, уголовники и наркодилеры пропали пропадом на веки вечные и никогда не вернулись назад. И никакая сволочь не вернулась. Ни патриархальная, ни модернистская, ни ещё какая. А про справедливость и порядочность, ум и доброту, профессиональные качества и ответственность тех, кто всё после той войны возглавит, что и говорить!

Так хочется… Жаль, что не будет этого ничего. Как всегда будет. Что грустно до слёз. Но те, кто разгромил Третий рейх, тоже думали, что все его ужасы никогда не повторятся. Ан нет. Ничего подобного. Всё было потом и всё ещё будет после нас. И диктатура, и тирания, и тоталитаризм, и геноциды — и не один. Много в людях дряни — черпать, не вычерпать. И, главное, дети и внуки победителей, ставшие такими же гадюками подколодными, как те, с кем воевали их родные… Кто это мог предположить? А ведь много их, таких. Не один Зеленский. Так что, хочется, не хочется — всё по Эриху Марии Ремарк. Как там у него в «Трёх товарищах» было, в сцене с младенцем? «Интересно, на какую войну он ещё успеет?» Чертовски грустно. Только деваться некуда.