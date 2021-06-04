В этом году большинство наших соотечественников планирует отдых в России. Как обезопасить себя от клещей?

Рассказывает Дмитрий Германович Солдатов, ученый секретарь журнала «Пульмонология».

Начало лета — пик сезона иксодовых клещей. В зоне риска в том числе наиболее туристически привлекательные регионы России — Калининградская область, Алтайский край, озеро Байкал и другие.

Клещи могут быть переносчиками опасных для человека заболеваний, среди наиболее серьезных — вирусный энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Заражение человека может происходить и употреблении сырого молока коров, овец, коз.

Методы индивидуальной профилактики

Проведите вакцинацию против клещевого энцефалита как минимум за месяц до поездки. Ускоренная схема состоит из двух доз вакцины, вводимых с двухнедельным интервалом. Одновременная вакцинация против COVID-19 и клещевого энцефалита невозможна, рекомендуется между ними сделать интервал не менее одного месяца. Специфической вакцины против боррелии не существует.

- Возьмите с собой в дорогу противоклещевые репелленты и кремы (перманон, лутон, бибан, раптор, претикс и другие), которые наносятся на открытые участки кожи и одежду.

- Старайтесь подбирать максимально закрытую одежду, надевайте головной убор при походах в лесопарковую зону.

- Не садитесь и не ложитесь на траву.

- Не пейте в поездке сырое молоко.

- Незамедлительно обратитесь в ближайший травмпункт или другое медицинское учреждение, если обнаружили на себе клеща. При невозможности немедленного обращения к врачу попробуйте аккуратно извлечь клеща пинцетом с мягкими губками плавными покручивающими движениями, стараясь не оторвать тело от головы. Обработайте место укуса раствором иода.

Если при снятии клеща оторвался хоботок, его надо извлечь. Удаленного клеща следует положить в герметичную баночку и сдать в течение суток на анализ в лабораторию.

Обратитесь в ближайший травмпункт в течение 24-48 часов вне зависимости от того, удалили ли вы самостоятельно клеща или нет, сохранился ли он или нет, есть у вас жалобы или нет после укуса. Врач проведет анализ крови и назначит необходимое профилактическое лечение.

Будьте здоровы! Не болейте!