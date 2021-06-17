Токсичная косметика это не пережиток, а реальность в косметичке каждой из нас. Современные мегакорпорации пока не научились делать безопасную косметику, как показало последнее исследование университета Нотр-Дам в Индиане. В ходе исследования проверяли продукцию таких брендов, как L’Oreal, Este Lauder, Mac, Clinique, Maybelline, Nars, Smashbox. Однако продукты каких из этих брендов содержат фтор, который может накапливаться в организме и приводить к тяжёлым последствиям, не раскрывают. Чаще других токсичные вещества находили в водостойкой туши (82%), затем в тональных основах (63%) и помадах (62%). Токсичные вещества группы PFAS чреваты раком почек, гипертонией и проблемами с щитовидной железой. Те, кто в своё время отказался от антиперспирантов в пользу натуральных дезодорантов были правы, ведь там действовала та же схема — накопление токсичных веществ и, как следствие, рак груди. Осталось только призвать к ответственности массового производителя, который не удосуживается даже представить на средстве полный состав.