Авторкратия

Ну, прошёл саммит в Женеве. Без сенсаций прошёл, нормально. Что само по себе неплохо. Другое дело, что ничем особым он не закончился, да и закончиться не мог, о чём все всех заранее предупреждали, поскольку функционал у его участников был и остаётся совершенно разный, только название должностей совпадает. Президент Соединённых Штатов и президент России – это, конечно, два президента. Но то, что может Путин в России и то, что может Байден в Америке, что называется, две большие разницы. Отчего, кстати, и ведут они себя по-разному, и окружение у них разное, и реакция этого окружения и в целом политического Вашингтона на происходящее в российско-американских отношениях, сильно отличается от реакции Москвы.

Представить себе, что кто-то в российском политическом истеблишменте, при всём скепсисе автора относительно самого этого понятия (и не только в России), будет совать палки в колёса действующему Первому в его диалоге с американским начальством, невозможно в принципе. Его можно любить или не любить, критиковать или фанатеть от него, уважать или подкалывать, сделав это основной частью своей биографии, как некоторые из знакомых автора, но открыто гадить в момент переговоров на высшем уровне?! Нема дурних, как говорят в таких случаях у наших украинских соседей. И действительно, нема. В том числе потому, что это будет явным, открытым и показательным актом предательства страны и без последствий не останется.

Возможно, именно это имел в виду американский президент, называя своего российского визави автократором. Ну, пускай сам таким станет, если сможет. Трамп пытался – не получилось. Да и вообще, мало у кого в американской истории получалось, отчего она не стала ни менее кровавой, ни более привлекательной, как бы сами себя и свои методы управления американцы ни расхваливали. Так что пускай нам и, кстати, китайцам, хоть обзавидуются. По любому, есть более эффективные системы государственного управления и системы менее эффективные. Мы, по наивности своей, отталкиваясь от трезвого понимания собственных недостатков, полагали, и многие до сих пор полагают, американскую систему едва ли не идеальной. Напрасно.

Показательно, что при всех разговорах о важности стратегической стабильности в отношениях между Россией и США, пока Путин разговаривал с Байденом в Женеве, в Конгрессе США республиканцами был поднят вопрос о введении новых санкций против нашей страны из-за… химического и биологического оружия. Что выглядит как бред сумасшедшего, но вовсе не является таковым. Поскольку причина ввода американских санкций совершенно не имеет значения. Главное, что когда их вводят (а вводят их непременно), отменить их нереально. При этом президент Америки ни при чём: Конгресс ему не подчиняется, тем более, ему не подчиняются республиканцы. Хороший пример того, что такое шулерство во внешней политике, которым, впрочем, вся политика Америки и является…