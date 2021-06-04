Суданская тема

Информация о том, что нынешнее руководство Судана готово пересмотреть соглашение с Россией о военной базе на Красном море, заключённое руководством прошлым (и, в отличие от соответствующих соглашений по Сирии, далеко не идеальное, о чём специалисты говорили практически сразу после его подписания — да кто ж специалистов слушает…), вещь нормальная. Особенно для Африки. Впрочем, это и для постсоветского пространства нормально. Такие фортели наши собственные бывшие братские союзные социалистические выбрасывали и выбрасывают… Куда до них африканцам. Впрочем, чем мы от них отличаемся? Разве что цветом кожи. А так — одно к одному. Близнецы-братья.

Желание заработать побольше, тем более, если есть возможность содрать с белых мзунгу, что только можно, есть вещь нормальная и для Африки более, чем характерная. Особенно если соответствующие бумаги подписывала гопа, сидевшая во властных кабинетах до той, которая там сидит сейчас. Ребята простые, прямые, незатейливые, крайне простодушные. Прямо, как наши чиновники. Ну, те, которые что-то с нами подписали, наверное понимали, зачем они это делают. А тем, которые сейчас при власти и полномочиях, это зачем? Тем более, что их наверняка уже подзарядили те, кому Россия на Красном море со своими кораблями десять тысяч лет на фиг не сдалась. А уж американцы это, европейцы или турки с арабами-заливниками, не суть важно. Хоть китайцы, что тоже не исключено.

Каждый в этом мире сам за себя. Что до Африки (и не только до неё), работать там на долгосрочной основе можно только и исключительно с диктаторами и авторитарными лидерами, которые сидят во главе своих стран десятки лет. При этом, не забывая постоянно подпитывать их лично и их ближний круг, разбираясь при этом в том, какова динамика их отношений, кто из приближённых в фаворе, кто в опале и кто на кого из внешних игроков ориентируется. Такая «Игра престолов»… В их детях и внуках надо разбираться и в их жёнах. В их конкурентах и врагах. Своими становиться для местной элиты, что подразумевает тесные личные контакты со всеми ними на всех уровнях на протяжении длительного времени. Знать их надо, как себя, и чувствовать все мелкие нюансы…

Что до меняющихся, как перчатки, военных хунт и возглавляющих их генералов, вождей и племенных лидеров, феодалов, религиозных авторитетов и всех прочих представителей той мозаики, которая в Африке командует, тут всё ещё сложнее. Все соглашения временные. Кого не боятся, того не уважают и кидают, как хотят и когда хотят. От кого ничего не ждут для себя, тому ловить нечего. Ну, и так далее. Так что в любом раскладе надо держать ушки на макушке, порох сухим, а баланс финансовых расчётов в свою пользу. Не бывает в Африке будущей прибыли — только та, которая здесь и сейчас. Всё остальное — сказки паучка Ананси, вроде той, где он с леопардом суп варили. “Кто сварился, тот не разговаривает» — и камушком крышку котла с леопардом и привалил. Вот и все договорённости.

У американцев есть чем суданцев взять за горло. Они их санкциями успешно шантажируют. У китайцев есть, хотя они не сильно счастливы в Судане, но на нефти там плотно сидят, притом, что их в Африке не любят. Однако, что им с той любви? Зато всего, чего они хотят, они там добиваются. У европейцев там плохая репутация, но давние связи. То же самое касается арабов (Египет, Эмираты, Катар и Саудовская Аравия — чемпионы, хотя ливанцы, сирийцы, палестинцы и оманцы тоже не последние люди), турок и иранцев. И, кстати, израильтяне там стоят очень и очень неплохо — и давно. Что до нас… Мы не СССР и им не будем. Профессиональные кадры в стране пока ещё есть, но заправляет всем такой отстой, которым даже африканцы откровенно брезгуют. Понимать надо.

Наши телодвижения вокруг африканской темы — причудливая смесь желания учёных и дипломатов пригодиться начальству и выбить себе кусок хлеба с маслом, игра вокруг внешнеполитических амбиций Первого и попыток заработать денег, иногда очень и очень мутных людей, которых при нашем дворе более, чем достаточно. При этом наверх, как и везде, всплывают не те, кто что-то в самом деле может сделать, а блатные и прочий планктон, поднятый со дна нашим кадровым вертикальным мусоропроводом. Тут не то, что с Африкой, лидеры которой давно знают себе цену и вкусили благ цивилизации, тут с Киргизией и Молдавией не разобраться, не говоря уже об Украине. Хотя в истории с Суданом хотя бы присутствует Минобороны. На него там и вся надежда.