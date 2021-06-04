{ 4 июня 2021 }

Новое правительство и новый президент в Израиле

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Правительство без Нетаньяху в качестве премьер-министра — это что-то действительно необычное. Правда, на чём ещё оно держится, кроме желания всех, кто в него вошёл, избавиться от осточертевшего, изолгавшегося и запутавшегося в собственных интригах премьера, непонятно. Такая гремучая смесь… Причём договориться в итоге долгого и яростного торга, завершившегося в последний момент перед объявлением о неудаче и выходе страны на пятые за год с небольшим выборы, удалось только на условиях сложнейшей системы ротации. Все будут меняться со всеми. Премьеров в итоге будет несколько, министры тоже перетасовываются, как карты в колоде. Цирк, да и только.

Впрочем, может быть для Израиля именно это теперь — норма? О том, чтобы кто-то из участников политического забега интересовался страной, а не своими личными карьерными достижениями, и речи нет. Вопросы бюджета, экономики в целом, социальные проблемы, безопасность — даже безопасность (!) мало кого интересуют. Результаты соответствующие. При этом развитая страна с сильной экономикой и сильнейшими в регионе вооружёнными силами. Но что касается политического управления — полнейший балаган. Вакуум политической воли, ответственности и готовности брать на себя решения при абсолютном доминировании популистской болтовни, пустопорожних обещаний и лозунгов.

Чем это всё закончится, Б-г знает. С учётом того, что Турция и Иран играют против Израиля более, чем активно, опираясь на своих сателлитов среди палестинцев (ХАМАС умудряется одновременно доить и Анкару, и Тегеран) и ливанскую «Хизбаллу», клиента Ирана, новая американская администрация к Израилю относится весьма прохладно, а европейцы и ООН как были против него, так против и остаются, особого оптимизма нет. Выручает Израиль пока то, что у тех же палестинцев с единством не лучше, а с целями и задачами хуже: никакого государства они не создавали, не создают и создавать не будут, а просто зарабатывают деньги (и большие) на бесконечном процессе его “создания”. Ну, и Россия держит позитивный нейтралитет…

В общем, понятно. Дело ясное, что дело тёмное. Что до президента, особых сюрпризов не случилось. Кнессет (а в Израиле, чтобы особо не заморачиваться, президента избирает не народ, а парламент), абсолютным большинством голосов избрал Герцога, профессионального политика левых взглядов из «хорошей» семьи. Таких в Израиле за глаза называют «принцами». Чем он в свою каденцию прославится и прославит свою страну? Да, ничем. Нормальная для поста израильского президента серая политическая мышь, без большого числа врагов. Да и международная общественность с ним с большим удовольствием общаться будет…

Евгений Сатановский


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