Время ублюдков

Вырубили в Ключищах под Казанью старинный яблоневый сад. Знаменитое было место. Полтора века продержалось, сохраняя память о Нарышкиных и Паулуччи, всё пережило, но в начале третьего тысячелетия с ним покончили. Дома там теперь стоять будут. Как уж там будет житься в этих домах руководству местного вертолётостроительного завода, да бывшей банкирше, которых все местные жители сто раз уже за вырубку сада прокляли, сказать трудно. Но, наверное, неплохо. Деньги у них есть, связи есть, по документам всё правильно оформлено… Что ещё надо богатым влиятельным людям в наше время?

Чтобы их уважали? Так это смотря кто. Сами-то себя они очень даже уважают. И начальство их, наверное, ценит. А что всё, что под таких, как они, красивое и людям нужное, попадает, пропадает и уничтожается, так это у нас теперь везде. Зачем в стране природоохранные ведомства? Чтоб нужным людям нужные бумаги оформлять и не мешать, когда и если те на чём-то заработать решили. До Б-га, как всегда, высоко, до царя далеко… Да и на чьей они стороне будут, и тот, и другой? Вопрос риторический. Тут если по справедливости чего хотеть, так нет её, как и не было. А если с точки зрения классового подхода, и вообще всё понятно.

Впереди у местных ещё много разочарований. Реликтовую липовую аллею ещё хозяева земли пока не вырубили, а она тоже место занимает, которое продать можно. Легко и радостно наши хозяева жизни родину курочат. Во-первых деньги зарабатывают, а это теперь святое, а во-вторых демонстрируют, кто в стране хозяин. Им кто что сделает? Времена нынче не те, что прежде. Красного петуха не подпустят, на вилы не поднимут. Да и найди ещё те вилы… И к стенке не поставят, по крайней мере, пока. А если что, они сами кого хочешь в порошок сотрут. Долго ли? Хоть по суду, хоть киллера нанять. Это теперь запросто.

Местную церковь, правда, те, кто усадьбу разорил, восстановили. Отмаливать их там будут. А что здание усадьбы снесли и, опять же, насчёт сада распорядились так, как распорядились, тут они в своём праве. Хреновое это право, да ведь оно по всей стране такое. Так что даже и не поймёшь, кто хуже: свои начальники или оккупанты какие. А, впрочем, какая разница? Бессилен против этой заразы ходячей и ненасытной обычный человек. Да и какой угодно бессилен. Везде теперь у нас варвары заправляют. Хоть в Москве, хоть в Питере, хоть под Казанью… По всей России так. Сами про патриотизм бесконечные лекции читают, сами его и гнобят на корню. Время ублюдков…