Поездка в Америку. От Нью-Йорка до Вашингтона

Вернёмся ненадолго в прошлое. Когда ещё не было ни коронавируса, ни санкций, ни контрсанкций. Когда на Украине ещё можно было спокойно говорить по-русски, в Грузии справить день рождения, а в Азербайджане стояли памятники родившимся там советским маршалам, хоть они и были армянами. Деньги тогда уже были, силы ещё были, жизнь казалась безоблачной и пару раз в год мы с институтскими друзьями куда-нибудь ездили на три семьи, благо жёны дружили и до сих пор дружат. Подстраивались, как могли, под нашего израильтянина, на котором висел небольшой современный сталеплавильный завод и там вечно то ремонты шли, то срочные заказы нужно было выполнять, то хозяевам какие-то идеи идиотские в голову приходили: к примеру, сделать этот завод полностью роботизированным…

С хозяевами это бывает. Втемяшится в башку какая блажь, а все остальные мучайся. Как у Хрущёва с кукурузой, у Фурсенко с ЕГЭ или у… но не будем совсем уж далеко заходить в своих рассуждениях. Во избежание излишних параллелей и превращение их в перпендикуляры, очень и очень многое в этом мире имеет смысл оставлять за кадром. А то как выскочит какая-нибудь зараза из-за угла, как выпрыгнет с криками, призывами и обвинениями, и полетят клочки по закоулочкам. Всегда так было, не при нас и кончится. При том, что наше поколение к этому привычное, родители наши так всю жизнь прожили, слова лишнего упустить боясь, а вот детям уже и не объяснишь, с чего это за них так переживают. А ведь всё по кругу движется. Ну, пережили мы голод, переживём и изобилие, бывали времена репрессий, бывали свобод, а бывали и нынешние, странные.

Так вот, израильтянина нашего надо было настроить и уговорить. Он, конечно, мужик ответственный, всю жизнь народом командует и за свои электропечи отвечает, то в Запорожье, то в Ашдоде, но раз в год так ему всё в цеху осточертевало, что на провокационные звонки друзей он откликался, посылал всё и всех к чёртовой матери, брал отпуск и готов был лететь навстречу приключениям. В Америку, значит в Америку. В Италию, значит в Италию. На Сицилию (не путать с Италией!), так на Сицилию. На Северный Кавказ или в Москву – так это вообще только давай. В Москве мы все в МИСиС учились. Ну, а поскольку ещё один из нас жил и работал в Кавминводах, а автор был и остаётся москвичом… Хорошо, когда друзья – настоящие. На юбилеях собираемся, на свадьбах детей, чего ж, когда от работы ум за разум заходит не рвануть куда-нибудь? Ну, и…

И вот, пришла как-то автору в голову идея ломануть на круиз, на Карибы. Двух других персонажей уговорил, жён оповестили, а им и не привыкать, графики согласовали, логистику, переговоры с турфирмой и выбор отелей, как обычно в нашей компании бывает, автор на себя взял… И по совету бывалых американских приятелей-круизников, рассказы которых и подтолкнули на это приключение, решили не из Нью-Йорка отплывать (двое суток скучной серой Атлантики, пока тропики не начнутся), а из Майами. А туда – на машинах. Шесть человек на двух арендованных в Херце “Фордах”… Автор с собой ещё дисков набрал, в дороге русскую музыку слушать. Зря, что ли, в “Брате-2″ герой меломаном был? Чем мы хуже? Разве что не киллеры робин-гудовского стиля, но это случайно. Так уж сложилось, что и в 90-х, и в 2000-х отстреливаться не пришлось. Хотя бывали ситуации…

Ну, маршрут построили, в Нью-Йорке встретились, всё подготовили и двинулись в дорогу. Выехали, правда, не в 9 утра, как собирались, а часов в 12. В гостинице на Манхэттене в ночь перед отправлением пожарная тревога была, полночи туда-сюда бегали. Хотя тоже приключение. Но выехали поздно, что было, то было. И первый отрезок пути должен был привести команду в Вашингтон. Причём непременно засветло, чтобы, никуда не спеша, проехаться по городу, полюбоваться его многочисленными памятниками, на которые тогда ещё никакая шпана не покушалась, и имперской архитектурой, и спокойно расположиться в гостинице (заранее заказывать не стали, но не может же так быть, чтобы в набитом отелями Вашингтоне шесть мест не нашлось?!). И, понятно, вечером поужинать плотненько в хорошем ресторане и выпить чарочку перед сном.

Автору-то оно ладно, он вообще вино предпочитает, или там, коктейль какой, что в Америке только давай. На худой конец, сошло бы и пиво, хотя в Штатах это такая ослиная моча… Но двум друзьям крепкое подавай. Или виски, или коньяк, или водку. И, забегая вперёд, они этими тремя напитками на всё путешествие затарились, особо никого не ставя в известность, чтобы с жёнами не спорить. Только разлили их заранее в пластик. Водку в бутылки из-под воды, виски в тару из-под яблочного сока, а для коньяка сошли бутылки из-под кока-колы. Их, как выяснилось, если заранее вымыть хорошо, впечатление такое, что напитки внутри родные. Если, конечно, не присматриваться и, главное, не принюхиваться. На что и был весь расчёт этих двух хулиганов среднего возраста. Не в ресторанах же и, тем более, на корабле на дорогие напитки тратиться?

Ну, что сказать? Наши люди, они и есть наши. Как пацаны, ей Б-гу. Под полтинник уже было, но молодость в ж-пах играла и, говоря по чести, до сих пор играет. Хотя, наверное, Минздрав бы не одобрил. Но кто его спрашивает? Правда, в багаже присутствовал весь набор указанных турфирмой наборов одежды и аксессуаров, включая необходимые для капитанского ужина костюмы, а у автора даже смокинг, галстуки, чистые сорочки в товарном количестве, ну и у жён всё, что дамам положено брать на курорт. Половина чего, скажем заранее, вообще не пригодилась и домой приехала в исходном, нераспакованном виде. Как это всегда и бывает. Набираешь по чемодану на каждого, а потом выясняется, что запросто могли брать один на двоих. Зато все спокойны. И если, к примеру, внезапно на какое-то мероприятие понадобится блайзер, так вот он, ждёт своего часа. А уж рубашку сменить и вовсе не проблема.

Но это так, к слову. Погода хорошая, идём по курсу, впереди Вашингтон. Мосты, хайвеи… Днём встали перекусить в придорожном ресторанчике, срубили си-фуда с чувством хорошо выполненного долга, со свежим хлебушком, овощным салатом и горячей кукурузой в качестве гарнира… Поскольку кому нравится простая, но вкусная, домашнего типа еда, Америка ему её обеспечит в любом количестве. И вовсе не нужно там себе всякой вредной дрянью, которую так любит местный разноцветный люмпен, желудок набивать. Ну, сытые и довольные, едем дальше. Настроение отличное, как всегда бывает, когда в хорошей компании отправляешься в дальнюю дорогу. Маршрут прост и незамысловат: Вашингтон, колониальный Вильямсбург, через систему мостов и тоннелей пересечь Чесапикский залив, далее Чарльстон (как папа с мамой этот танец любили!) или Саванна – куда машины довезут.

Потом, знамо дело, собственно Флорида. Орландо, где на пару ночей непременно надо зависнуть, посетить “Мир Диснея” и последний рывок – в Майами. Как раз к отплытию успеем. А чтобы было особенно интересно, в этот самый момент где-то в Мексике собирается ураган Вильма, который пока что там бушует, но по всем прогнозам пойдёт на Флориду и то ли перед отходом корабля, то ли сразу после того Майами накроет. Что одну из наших жён несколько тревожит, хотя пока она держится молодцом, несмотря на периодические панические звонки её младшей сестры, которая недавно вышла в Америку замуж, живёт в Техасе и прогнозы погоды смотрит по местным новостям притом, что английский знает плохо, а акцент телевизионных ведущих вообще не разбирает. Но панику нагоняет старательно, хотя и из лучших побуждений. Наверное.

Ладно, едем. Смеркается. Скоро Вашингтон. Мимо мелькают мотели, но у съездов к ним стоят таблички: “Только для сотрудников Центрального Разведывательного Управления” и всякие такие же. Зоны проживания бюрократов всех типов и видов, которые чужих не любят и там, где они пасутся, те не ходят. Да и была охота нарываться? Нет в мире тупее машины, чем американская бюрократия. Юмора не понимает, перемалывает случайно попавшего в её шестерёнки человека автоматически и ждать от неё можно чего угодно. Самодовольная, абсолютно не реагирующая ни на что, кроме самой себя система. Ну её на фиг, с ней связываться. Так что проезжаем, слегка перешучиваясь по-поводу местной заурегулированности. А между тем, темнеет, так что, когда въезжаем в сам Вашингтон, чего не планировали, полагая, что парканёмся где-нибудь до него, уже совсем темно и есть хочется уже сильно.

Ну, наконец, отели на окраине города. Много. Большие. Ура! Идём в первый попавшийся, к портье. Нет мест. Как, нет?! Совсем? Совсем. А у соседей можно проверить? Можно. Компьютер это позволяет сделать практически мгновенно. И у них нет. А где есть?! Нигде нет. Искренние сожаления – ни одного свободного номера ни в одном городском отеле. Что-то там у них именно в это время такое проводится, что занято всё, что может быть занято. Аста ла виста, джентльмены и леди. Буэнос ночес. В смысле – твою ж мать! Жёны при этом, которые особо в английском не сильны и не врубаются, что за трагедия разворачивается на их глазах, радостно щебечут в углу холла. А вечер между тем становится всё менее томным. Правда, в Америке люди в основном доброжелательные, что есть, то есть. Так что мест нет, но есть совет: ехать дальше. Поскольку там мотели Пентагона, и вот у них…

Собираем жён, рассаживаемся и трогаем вперёд, к Пентагону. Проезжаем Арлингтонское кладбище и, действительно, стоят мотели. Заезжаем в первый же из наиболее симпатичных – бинго! Есть три номера, не вопрос. Причём здоровенный портье цвета эбенового дерева, с мышцастой до изумления фигурой, которые только у американских негров бывают, с хитринкой в глазах выдаёт нам в процессе регистрации массу информации о России и легко определяет, что у одного из нашей команды фамилия и внешность украинская, хотя так этого, с первого взгляда, и свои не определят. Подкованный, однако! Но, главное, есть куда бросить чемоданы и при мотеле даже есть ресторан, причём он, несмотря на позднее время, ещё работает. А вот там нас ждёт по-настоящему большой сюрприз. Поскольку кухня там совершенно неожиданная и для Америки нехарактерная.

Да и не только кухня. На кассе сидит ухоженная красавица, лет сорока с небольшим, с аристократическим лицом и такими же руками, а в качестве официантки нас обслуживает совсем уж умопомрачительного вида девушка, явно похожая на свою маму в молодости. И еда у них двух типов: сальвадорская и перуанская, которая и сейчас-то в России редкость (перуанская, поскольку сальвадорской автор у нас отродясь не видывал), а тогда о ней в Москве никто и понятия не имел. Да и в Кавминводах или Израиле – тоже. Очень вкусная еда. До сих пор вспоминается. При этом на заднем плане мелькают мужики серьёзного вида, явно из бывшего командного состава какой-то из двух армий. То ли Перу. То ли Сальвадора. А может и обеих. Да здравствуют латиноамериканские военные хунты! Явно их отставные представители. Но кормят божественно и недорого, да и сервис хорош.

Сытый человек уже добр и весел. Ночлег обеспечен, ужин был прекрасен, жёны довольны, что ещё надо человеку, чтобы отдохнуть перед дорогой. Разве что, пять капель перед сном. А поскольку стратегический запас огненной воды позволяет удовлетворить это естественное желание взрослого, совершеннолетнего семейного человека, точнее двух друзей автора и всех трёх жён, которые обета трезвости не давали и помнят завет Михаила Михайловича Жванецкого, что алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве… В общем, спали замечательно. Наутро даже, перед тем, как выехать на трассу, проехались немного по Вашингтону. Автор, который все его музеи исходил, провёл быструю экскурсию, и снова в путь. До колониального Вильямсбурга надо было ещё доехать, и уж тут-то непременно успеть засветло. Хотя, говоря по чести, что-что, а вот этого ни разу не получилось. Не судьба была!