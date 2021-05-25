Если в Крыму нет воды — значит выпили… нет, не они, а российские военные. Примерно такую точку зрения высказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, огласив условия возобновления поставок воды из Днепра в Крым. Вентиль, точнее, канал с живительной влагой откроют после «демилитаризации и деоккупации» полуострова, а так «водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно», а проблема обострилась «из-за его массированной милитаризации».

Уже не в первый раз в межгосударственных отношениях Украина обнаруживает талант «зайти с козырей». Причëм с чужих, в данном случае, российских козырей. Водораздел «небратьев» в буквальном смысле проходит по Северо-Крымскому каналу (СКК) и является самым наглядным и убедительным свидетельством того, что люди (в смысле – крымчане) Киеву не нужны, куда более убедительным, чем невыплачиваемые пенсии и пособия.

Не самый известный факт, но СКК в своей крымской части не превратился в пересохшее русло, а очень даже действует – благодаря снабжению из нескольких горных водохранилищ, инженерам удалось сохранить важнейшую водную артерию Крыма, чего не скажешь об апокалиптического вида картинах херсонской части канала. Безусловно, найти замену 1,5 млрд тонн днепровской воды вряд ли когда-то удастся – здесь не помогут даже пресловутые израильские технологии точечного полива. На возрождение сельского хозяйства рассчитывать не приходится, но на жизнь хватит.

Кстати, Израиль тоже живëт водой из канала, но Иордан ему пока не перекрывают. Пытались, но евреи заняли Голанские высоты, так что с тех пор вопрос считается закрытым. Неплохо бы МИДу Украины учитывать этот исторический опыт, когда в следующий раз надумают завести разговор о водных ресурсах (полу)острова Крым.