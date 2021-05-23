Первый канал не стал устраивать из Евровидения спор о Маниже. Ночью после трансляции конкурса в студии «Пусть говорят» отвечали на нападки, что не надо оценивать Манижу вне музыки. Но самих радикальных критиков в студии не было, отвечали воображаемым зрителям через экран. Хотя из этого можно было устроить рейтинговое скандальное шоу. Где было бы и о национальности, и о феминизме, и о выборе участниц Zoom-клипа.

На Первом канале Манижу защищали больше, чем Путина. Цитата корреспондента из сегодняшнего репортажа:

«Наша Манижа сломала букмекерам все их прогнозы. И оказалась гораздо выше того места, что ей пророчили продавцы ставок и злопыхатели. Русская женщина ответила всем, кто в нее не верил — и жюри, и, особенно, зрители назвали ее песню одной из лучших в Европе».

«Я давно не помню, чтобы политики вообще совсем не было! Вообще никакой, ни в каком виде!» — отметила Яна Чурикова, комментатор трансляции. Ненароком забыли, что Белоруссию официально отстранили за политику. И сама Манижа — тоже часть политики. Кого ещё критиковала Валентина Матвиенко, третий человек в стране? Столько внутренний политики вокруг участницы Евровидения не было с 2009 года, когда выступала Приходько.

Какие могут претензии к политическим передачам Первого канала, если на нем даже Манижу нельзя критиковать?