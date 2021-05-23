Соглашение ни о чём

Под давлением президента Байдена, в Израиле премьер Нетаньяху пошёл при посредничестве Египта на прекращение огня с ХАМАСом. Что, впрочем, не означает ничего хорошего, и последовавшие немедленно вслед за объявлением о перемирии столкновения арабов с полицией в Иерусалиме это подтвердили. Ракеты из Газы по Иерусалиму они не запускали? Не запускали. А всё прочее в формат перемирия не входит. Так что погромы и теракты ещё будут, причём по нарастающей.

«Международная общественность» в восторге — израильтян дожали. Исламисты тем более: они добились всего, чего хотели, разве что очередную интифаду развязать не смогли. Хотя в этом заслуга не израильских силовиков, а палестинских, из ПНА. Израильские левые рукоплещут, обвиняют во всём “поселенцев” и наперегонки бегут в Гаагу, пинать собственную страну за все её грехи. На редкость тошнотворные персонажи, но это в чистом виде издержки местной демократии.

Впервые ХАМАС официально вышел на международную арену в своём собственном качестве. Израиль с ним вёл переговоры и с ним заключил соглашение. Никакого прикрытия в виде ПНА не понадобилось. Так что старинный израильский принцип «не вести переговоры с террористами» приказал долго жить. И это ничем хорошим для еврейского государства не окончится. Тем более, что его политическое руководство ни на что толковое не способно в принципе и это понимают все противники Израиля.

Оно парализовано мелкими интригами и борьбой за власть, ничем больше не занимается и в принципе неспособно руководить страной. Так, имитирует активность, по инерции. Врёт избирателям и выкручивается перед ними. Делает вид, что на что-то годится, но на самом деле не может даже поставить чёткие цели и определить задачи армии, полиции и спецслужбам. Да и если попытается реализовать на практике хоть какие-то из своих популистских лозунгов, на сколько его хватит?

Как следствие, ХАМАС сравнительно малыми силами и средствами и, главное, недорого, парализовал Израиль, в то время, как израильская армия за бешеные деньги отражала его атаки, а израильская полиция завязла в неудачных попытках противостоять погромам в тылу. И это отдельная тема, куда более серьёзная, чем противостояние ЦАХАЛа с ХАМАСом. Толпы арабской молодёжи на улицах израильских городов, избивающих евреев и поджигающих их дома — куда большая опасность для Израиля, чем ракеты ХАМАСа.

Все эти люди — граждане Израиля. Это есть факт. Как и то, что всё, что было когда-то сделано отцами-основателями государства для формирования единой нации из израильских арабов и евреев, пошло на свалку истории. Впрочем, похоже, что Израиль и с одними евреями не справился. Не страна, а скопище разных, не слишком хорошо относящихся друг к другу общин. Так что дальше противникам Израиля остаётся только вбивать поглубже клинья в местное общество, усугубляя его раскол.

Этим они, кстати, и занимаются, притом, что Турция и Иран — вечные соперники за доминирование на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом, соперничают за влияние на палестинских, а теперь и израильских арабов в борьбе их лидеров против Израиля. И тут между Эрдоганом и Хаменеи разницы мало. Что до израильского руководства, речи оно говорит напыщенные, но противопоставить Анкаре и Тегерану ничего не может. Да и с Западом у него проблемы, и большие. В том числе с Америкой.

К тому, что в ООН, Евросоюзе и Канаде Иерусалиму ловить нечего и там местная элита при любом раскладе будет на стороне палестинцев, в Израиле уже привыкли. А вот к практически поголовному безмолвию американских еврейских организаций, нет. Ну, пора привыкать. Времена Трампа закончились, а Америка Обамы, Байдена и Камалы Харрис — антиизраильская и пропалестинская. И Байден по этой части ещё лучше прочих. В новом американском истеблишменте и откровенных антисемитов полным полно.

При этом, повторим ещё раз, уровень собственно нынешнего израильского руководства, его мотивация и умение управлять страной, способность к действиям в критических условиях и каким угодно самостоятельным действиям, вообще, ниже плинтуса. Так что впереди у Израиля не просто трудный, но труднейший период. Можно поздравить тамошних исламистов: они удачно разыгрывают свои карты. Благо их-то количество жертв с палестинской стороны совершенно не волнует. Они на их крови только и живут…