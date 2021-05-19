{ 19 мая 2021 }

Выступление Манижи стало самым популярным

Рубрики: [Музыка]  
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Видеозапись выступления российской певицы Манижи в первом полуфинале международного конкурса «Евровидение-2021» стало самым популярным на YouTube-канале конкурса. По данным на 10 утра 19 мая? его посмотрело около миллиона пользователей.

На втором месте по популярности оказалось выступление украинской электро-фолк-группы Go_A, набравшее к этому времени 715 тыс. просмотров. На третьем — выступление исполнительницы из Кипра Элены Цагрину, у которого к утру было 555 тыс. просмотров. Всю трансляцию «Евровидения-2021» на YouTube-канале конкурс посмотрело в общей сложности 1,5 миллиона человек.

Первый полуфинал 65-го Конкурса песни Евровидения прошёл в Rotterdam Ahoy в Роттердаме, Нидерланды, 18 мая 2021 года. Манижа с песней «Russian Woman» пробилась в финал, который состоится 22 мая.

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