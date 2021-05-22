Сегодня в Роттердаме пройдëт финал «Евровидения-2021», и как ожидают музыкальные критики… Да почти что все ожидают, что главной «фишкой» конкурса станет соревнование России и Украины. Своего рода песенная СССР-Канада, тем более, что в эти майские дни стартовал и хоккейный Чемпионат Мира.

С момента последней очной встречи российского и украинского участника в рамках европейского музыкального шапито прошло 5 лет – по меркам ХХI века «целая вечность». Любопытно отметить, что в 2021 обе страны, не сговариваясь, сделали ставку на этно-фолк и родную речь. И если с музыкальной точки зрения украинский «Шум», как песня, звучит куда более убедительно, то Russian Woman Манижи кроме того, что весьма точно попадает как в актуальную повестку, так ещë и умело играет на внутрироссийской критике, своего рода «своя среди чужих, чужая среди своих».

В таком контексте достаточно примечательно выглядит попытка украинских медиа вновь разыграть карту противостояния, «агрессора» и оккупации. Карта, скажем так, не разыгрывается и никого уже не впечатляет. Во всяком случае, впервые за многие годы песенный конкурс похож на конкурс песен. Приятного просмотра.