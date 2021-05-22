{ 22 мая 2021 }

Соревнование России и Украины

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  
Метки:

Сегодня в Роттердаме пройдëт финал «Евровидения-2021», и как ожидают музыкальные критики… Да почти что все ожидают, что главной «фишкой» конкурса станет соревнование России и Украины. Своего рода песенная СССР-Канада, тем более, что в эти майские дни стартовал и хоккейный Чемпионат Мира.

С момента последней очной встречи российского и украинского участника в рамках европейского музыкального шапито прошло 5 лет – по меркам ХХI века «целая вечность». Любопытно отметить, что в 2021 обе страны, не сговариваясь, сделали ставку на этно-фолк и родную речь. И если с музыкальной точки зрения украинский «Шум», как песня, звучит куда более убедительно, то Russian Woman Манижи кроме того, что весьма точно попадает как в актуальную повестку, так ещë и умело играет на внутрироссийской критике, своего рода «своя среди чужих, чужая среди своих».

В таком контексте достаточно примечательно выглядит попытка украинских медиа вновь разыграть карту противостояния, «агрессора» и оккупации. Карта, скажем так, не разыгрывается и никого уже не впечатляет. Во всяком случае, впервые за многие годы песенный конкурс похож на конкурс песен. Приятного просмотра.

Методичка


Похожие посты:


  1. Гала-концерт солистов оперы России и Украины

    2. Гала-концерт солистов оперы России и Украины

    13 июня 2013 года в Санкт-Петербурге  на сцене Большого зала Филармонии соберутся лучшие голоса Национальной оперы Украины в компании вокалистов Мариинского театра. И Россия, и Украина знамениты своими глубокими музыкальными традициями.  В силу разных причин в последние годы [Читать...]


  2. ГОСТИ ИЗ РОССИИ И УКРАИНЫ НА ЮБИЛЕЕ РЫБЧИНСКОГО

    3. ГОСТИ ИЗ РОССИИ И УКРАИНЫ НА ЮБИЛЕЕ РЫБЧИНСКОГО

    В pамках творческого вечера известного украинского поэта-песенника Юрия Рыбчинского 24 – 25 мая в киевском Дворце культуры “Украина” состоится большой концеpт “Виват, король, виват!”, посвященный пятидесятилетию поэта. В концеpте пpимут участие Иосиф Кобзон, Нина Матвиенко, Василь Зинкевич, Назарий [Читать...]


  3. Выступление Манижи стало самым популярным

    4. Выступление Манижи стало самым популярным

    Видеозапись выступления российской певицы Манижи в первом полуфинале международного конкурса «Евровидение-2021» стало самым популярным на YouTube-канале конкурса. По данным на 10 утра 19 мая? его посмотрело около миллиона пользователей. На втором месте по популярности оказалось выступление украинской электро-фолк-группы [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»