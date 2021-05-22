Как обманывают финансовые мошенники

Вялотекущая борьба между российскими регуляторами и глобальными IT-компаниями, как правило, проходит по одному и тому же сценарию. Регуляторам не нравится то, что в сети размещено, чаще всего – оппозиция, коррупционные расследования и то, что «самый гуманный суд в мире» признал экстремизмом. Google (в лице Youtube) и Facebook отвечают взаимностью, регулярно удаляя и блокируя «патриотический» контент и другие Russia state-affilated media. Кажется, что именно вокруг этого сосредоточен весь шум, хайп и свободное время заинтересованной блогосферы. А жаль.

Ведь в это самое время всë самое интересное происходит перед каждым новым просмотром в Youtube. А происходит там, как известно, реклама. Мы уже все привыкли как к «необходимому злу» ко всем этим «Кухням на районе», «Делимобилям» и прочим «Тинькоффым». Но всë чаще пользователь Youtube видит то, что по логике вещей и законам РФ видеть не должен.

Речь идëт о рекламе… финансовых организаций, а проще говоря – мошенников. Первый бум у этих, так сказать, предпринимателей случился в первую волну пандемии – после объявленных правительством и президентом мер по поддержке и, особенно, выплатах компенсаций, интернет пользователей буквально изо всех щелей атаковали «финансовые консультанты» на любой вкус. Иногда дело ограничивалось утечкой персональных данных, но весьма часто вместо поступлений на счëт случалось его полное «обнуление».

С какого-то момента в дело вступила тяжелая артиллерия Youtube. Баннеры с рекламой висели на главной странице месяцами, лицо Путина и Мишустина сменялось логотипом «Газпрома» и обещаниями поделиться акциями. Но в последнюю неделю Google реально «перешëл черту».

Главный майский хит – реклама инвестиционной компании «Яндекс Капитал», которая «с помощью технологий big data и блокчейн» обещает своим будущим клиентам практически гарантированный финансовый успех.

Как вы понимаете, к настоящему «Яндексу» компания с сайтом по адресу yandex-savings «точка нет» отношения не имеет. И как-то мало верится, что люди из московского офиса Google обладают столь плохими компетенциями, что не смогли отличить настоящий Яндекс (который им оплачивает, например, прероллы «Яндекс.Маркет») от поддельного.

Или, может быть, всë обстоит ровно наоборот – в московском офисе Google очень хорошо понимают эту разницу. Ведь «Яндекс» прямой конкурент американской компании почти по всем направлениям, более того – конкурент, одержавший победу на локальном рынке. Но тогда такой рекламой должен интересоваться не только РКН, но и ФАС. И МВД.