{ 19 мая 2021 }

Певица Манижа прошла в финал Евровидения

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  
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Новость дня: певица Манижа прошла в финал Евровидения. Счастье-то какое! Прямо, так и видятся толпы на улицах, размахивающие триколорами с криками: Рос-си-я!!! Дума присваивает Маниже орден (судя по бурной дискуссии и допустимости её участия в Евровидении от имени России, “Дружбы народов”), Минкульт — звание народной артистки Российской Федерации, регионы борются между собой за честь, которую она им окажет, согласившись представлять какой-нибудь из них в Совете Федерации, её зовут сниматься в Голливуд, Рогозин называет её именем новый российский марсоход (или луноход, да, в общем, и неважно), о ней упоминает в очередном выступлении Песков, в честь неё называют атомный ледокол и новый сорт йогурта… В общем, придумать тут можно столько! Богатая поляна для фантазии.

Это же Евровидение — наше всё. Мы теперь, вот уже которое десятилетие, этим конкурсом гордимся и его обсуждаем. Крики и споры даже из утюга слышны. Мы этот чемпионат по эстрадным извращениям по зомбоящику транслируем, за голосованием следим: кто нам что поставил, что мы кому поставили… При этом ладно бы, там одни “Бурановские бабушки” пели — дело хорошее, старушек хотя бы в Европу повезли, но ведь там и Кончита Вурст была, и куча других извращюг, в одной компании с которыми как-то даже и находиться неудобно. Однако, волею высших руководителей наших — это теперь, повторим, наше всё. Символ будущего и реальность, данная нам в ощущениях. Ну, у каждой эпохи свои герои. У одной — маршалы, лётчики, моряки, полярники, подводники и космонавты, да генеральные конструкторы. У другой — нашей, Манижа.

И тут не в ней дело. Хоть кто бы на её месте был. Можно и Кадышеву туда было послать, как юморист Павел Воля советовал, и Ольгу Бузову (она же, вроде, как бы, поёт?), и Клаву Коку (ничего личного, просто сочетание имени и псевдонима уж больно прикольное). А лучше всего — Ксению Собчак. Но эту с билетом в один конец, чтобы на Евровидении и осталась. Такой уж это конкурс, что его не жалко. Нет, в Европе бывало разное, и в Сопоте, и в Сан-Ремо, и много где ещё, но там вопрос стоял о голосах и красоте, об артистизме и много чём ещё, что хотя бы можно было понять. А вот Евровидение понять невозможно. Точнее, нынешней Европе со всеми её извращениями, оно соответствует совершенно точно. Но мы-то тут причём? Или это и есть часть стратегического хитровымудренного плана по внедрению нам в печёнки европейских ценностей?

То-то начальство опять про идеологию заговорило, теперь насчёт школ… Не её ли мы, случаем, на Евровидении и наблюдаем? Через него и в Европу интегрироваться самое то, и толерантность не мытьём, так катаньем в Россию пропихивается через единственное, приемлемое и пригодное для этого мутного понятия, места: сиречь, через з-дницу. Так, прямо, там и свербит. Но говорить или писать об этом бесполезно — тема для Никиты Михалкова и его “Бесогона”. Он человек придворный, от трона недалёк, ему можно. Впрочем, раз уж пошла такая пьянка, почему, собственно, на Евровидение от России двинули таджикскую девушку? Белая, раса европеоидная, пол конкретный — женский и даже, похоже, не лесбиянка. Что за кадровая недоработка?! Где наши трансгендеры? Где отечественные приверженцы движения BLM политически корректного, серо-буро-малинового в крапинку цвета кожи? Даёшь Евровидение!

Евгений Сатановский


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