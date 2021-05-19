«Майор Гром» – загадочная картина

Уже сейчас можно сказать, что за его прокатной судьбой и историей продвижения следить гораздо увлекательнее, что за сюжетом самого фильма. Собственно, если ограничиться только фильмом, то зритель не получит ничего, кроме невнятного сценария, сомнительных посылов и ходульных героев. И хотя речь идëт о «первом российском кинокомиксе» (это не так), но кинофраншизы Marvel и DC приучили нас к тому, что герои могут быть и не такими плоскими.

Ни для кого не стало открытием, что на протяжении почти всего проката ЛОМы откровенно врали своим читателям, рассказывая какой это роскошный фильм (разве что обновился список людей, мнение которых по любому вопросу можно игнорировать). Впрочем, от кассового провала картину это не спасло – Гром собрал половину от 600 млн. бюджета, то есть 1/4 для того, чтобы выйти в ноль.

Самое интересное случилось дальше. Создатели продали права сервису Netflix, по словам режиссера Трофима – «за рекордную сумму», при этом сумма не разглашается (кто бы сомневался). А на днях «Майор Гррм» снова нашëл способ вернуться на новостные полосы: после столпотворения во время встречи с фанатами Роспотребнадзор опечатал ЦДМ на Лубянке, а организаторам грозит немалый штраф.

И можно было бы подумать, что вот, наконец-то, в России сформировалось мощное фан-коммьюнити, пусть и токсичное, но какое есть. Но не далее, как месяц назад сам ЦДМ оповестил всех о грядущей смене формата, а здесь такой прекрасный инфоповод – вроде как и не сами, а Роспотребнадзор.

Вот и теряйтесь после этого в догадках. То ли это продвижение такое креативное, то ли наш народ и в самом деле «любит всякое…».