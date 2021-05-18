В Германии разрешили достройку «Северного потока — 2» в её территориальных водах. Газ очень нужен. Причём по нормальной цене, а не по той, которую американцы за свой сжиженный выкатывают. Тем более, последняя зима показала, что гарант поставок из них никакой. Переориентируют их на рынки с большей прибылью, не обращая внимание ни на кого и ни на что в один момент. Ничего личного, всего лишь бизнес. Так что, в каком ключе несчастный газопровод Блинкен с Лавровым собирается обсуждать, о чём его команда уже сообщила, совершенно непонятно. Тем более, что американцы к нему ни с какого бока отношения не имели и не имеют. И уж если немцы от них с успехом отбиваются, так наши и вовсе имеют полное право их послать — и чрезвычайно далеко.

Ну, в списке враждебных России стран Соединённые Штаты присутствуют, так что, как минимум, покупать там недвижимость и заводить бизнесы нашим начальникам, из высших эшелонов, не рекомендовано. А там, может, и остальные чиновники к ним подтянутся… В какой мере руководство страны продолжит с ними диалог по климату, столь же бессмысленный, сколь и вся эта спекулятивная тема, когда-то американцами в мировое политическое пространство и вброшенная, сказать трудно. Хотелось бы, конечно, их огорошить, выйдя из этой тягомотной сказки про белого бычка к чёртовой матери, но тут пускай наш Первый решает. Может, его это развлекает, или нужно зачем-нибудь…

Что до Ирана и Северной Кореи — ещё двух тем, на которые Госдепартамент сослался, как на вопросы, для решения которых ему нужна Россия, возникает встречный вопрос: а России-то это зачем? Тем более, что времена, когда Москва с радостью рвалась помочь Вашингтону в чём угодно, стоило ей об этом только намекнуть, как-то явно прошли, и хотелось бы, чтобы навсегда. Так что, похоже, мы всё-таки вот-вот доживём до той поры, когда разговаривать будем исключительно по вопросам, которые нас в самом деле интересуют, причём с теми, с кем о них имеет смысл разговаривать. И это совершенно точно не американцы, за три последних десятилетия привыкшие, что с ними наши разговаривают обо всём. Но, может, им так больше понравится?