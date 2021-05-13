Фильмы-катастрофы программируют будущее

Существует теория, что фильмы-катастрофы не предсказывают, а его программируют. Якобы массовому сознанию куда легче воспринять реальность, если до этого первичные эмоции остались на большом экране.

В этом смысле хакерская атака на трубопровод американской компании Colonial Pipeline, оставившая без дизтоплива половину заправок в США никого не должна была удивить – еë сценарий был разыгран 15 лет в «Крепком орешке 4.0». Только кинозлодеи с помощью перегрузки газовых трубопроводов пытались убить главных героев, а злодеи в реальности «всего лишь» спровоцировали топливный кризис.

Кстати, хакерская группа DarkSide уже опубликовала извинения за атаку на Colonial Pipeline. Анонимусы не планировали причинять неудобства обычным людям, речь шла о «простом вымогательстве». Так сказать, извините, что майские псу под хвост.

Первоначальные попытки обвинить во всëм Москву столь же неожиданно натолкнулись на массовое опровержение из всех источников. Осторожность легко понять – инфраструктурный трубопровод это уже не выборы, это полноценная кибер-Мировая. И отвечать на неë придëтся чем-то вроде Stuxnet, так «вовремя» поразившим объекты Иранской ядерной программы в 2010 году.

Главное отличие в то, что у Ирана (пока что только) ядерная программа, а у России – второй по количеству и первый по боеготовности арсенал ядерного оружия. И после инфрастуктурной атаки его применят не задумываясь. Так что пусть уж будут мамкины хацкеры, чем Россия. Мальчишки балуются, что с них взять?