Ближневосточный тупик

Очередное обострение палестино-израильской конфронтации в Израиле. Во-первых, Рамадан: положено. Во-вторых палестинская солидарность ослабла до того, что даже исламисты в Израиле начали с евреями переговоры об участии в правительстве вести, что ещё недавно было совсем уж немыслимым. А куда им деваться? Арабскому избирателю в Израиле бесконечные заклинания о величии палестинского дела, вместо решения его реальных проблем, осточертели. Родители в Восточном Иерусалиме всё больше отдают детей в школы с израильскими программами, а не с программами ПНА, палестинские паспорта, вместо израильского статуса постоянного жителя, готовы выбрать не более 15% арабских жителей города…

Опять же, выборы в ПНА проводить будут или нет? С 2007 года их не было, а тогда всё кончилось плохо. В Газе ХАМАС вырезал несколько тысяч ФАТХовцев, на Западном берегу наоборот. Махмуд Аббас, раис ПНА, на ладан дышет и никаких выборов не хочет, кто будет после него, непонятно — сцепятся все между собой. Гражданская война и кровная месть у палестинцев — вещи реальные, как начнут друг друга резать, мало никому не покажется. Помнится, в Средневековье в этом регионе была «Война двух кабачков», начавшаяся из-за того, что парни из одного местного клана эти самые два кабачка у соседей своих стырили. Пока закончились столкновения, почти миллион человек погиб. Обезлюдело всё вокруг.

Ну, из-за овощей теперь так резаться не будут — не те времена, но для того, чтобы поднять планку противостояния с израильтянами, есть и более веские причины. У тех непрерывный политический кризис — четвёртые выборы чуть более, чем за год, и вполне могут быть пятые. Так что, не исключено, что Нетаньяху, которого в ХАМАСе считают сильным противником, премьер-министром быть перестанет, а те, кто его сменят, по своим взглядам, может, и будут правее, но смогут ли действовать так же жёстко, как он, непонятно. Вот палестинцы Израиль на прочность и проверяют. Начинать большую военную операцию перед уходом с поста премьер не будет. Его сменщик, сразу же, как станет премьером — тоже. Так что нынешние ракетные обстрелы Израиля для руководства ХАМАСа более чем логичны.

Плюс, Трамп больше не президент Соединённых Штатов. Что до Байдена и тех, кто за ним стоит, а стоит за ним, судя по всему, Обама со своей командой, они Израиль и в прежние-то времена не любили, и в нынешние не любят. Вдруг, да проскочит? Тем более, что арабские монархии палестинскому делу благоволят всё меньше. Кто отношения с Израилем нормализовал де-юре, кто де-факто. Из спонсоров «палестинского дела», если не считать европейцев, остались только Турция с Катаром, да Иран. В ЕС коронавирус и экономические неурядицы, в Турции тоже, да ещё Эрдоган пытается хоть какие-то мосты с Израилем, Египтом и Саудовской Аравией наладить, а то ему в регионе совсем туго приходится…

Выходит, из спонсоров по большому счёту остался один Иран, у которого как раз сильно обострились отношения с Израилем в преддверии возвращения администрации Байдена в ядерную сделку, причём на условиях Тегерана. И там и теракты, и атаки иранских ядерных объектов, и взаимные нападения на морские суда друг друга… А то, что арабские конфликты с Израилем давным давно идут по иранским сценариям, вещь не новая. Называется «война по доверенности». Так, кстати, и с «Хизболлой» происходит. Другое дело, что заходит это, зачастую, чёрт знает куда, что показала Вторая ливанская война, так что выбешивать израильтян всерьёз атакующие побаиваются. Вот и сейчас ХАМАС старается сконцентрировать их внимание на Иудее, Самарии и Иерусалиме, а не на самой Газе.

Ненарок час ударит по ней ЦАХАЛ всерьёз… И, кстати, несмотря на все расклады, которые этому препятствуют, это ещё не исключено. Перед завершающей пятницей Рамадана за несколько дней евреям запретили посещать Стену Плача, чтобы не провоцировать атаки палестинцев, но те всё равно атаковали израильских военных и полицейские патрули, использовав в качестве предлога начало выселения их сквоттеров из района Шейх-Джерах. Могло оно произойти год назад, десять лет назад или сорок лет назад? Запросто. Так уж ООН постаралась, закрывая глаза на всё, что там все эти годы творилось. Ну, решили местные власти всё же навести в этом районе порядок, раз никаких надежд на нормальное урегулирование отношений с палестинцами уже не осталось.

Что до того, как это скажется на будущем региона, о чём непрерывно морочат голову вопросами журналисты… Никак. Там где не война, так гражданская война, бунт, мятеж или революция, успешная или нет. Американцы, переворошив и перекурочив всё, что только могли, на Ближнем и Среднем Востоке, оттуда уходят — и слава Б-гу. Толку там от них — ноль. Один вред. Кто посообразительней и лучше других ориентируется в ситуации, налаживают отношения с Израилем, так что палестинские перспективы выглядят всё более кислыми, благо, у них внутри себя такой бардак, что даже описанный выше бардак израильский, выглядит по сравнению с палестинским упорядоченным. Ну, говорят израильтянам какие-то дежурные вещи, укоряют и даже некоторые сгоряча им грозят.

А у них, между прочим, на страну более тысячи ракет и снарядов из Газы выпущено. Не ответить не могут, понимать надо. И вообще, если бы только Израиль категорически не хотел вновь брать на себя контроль над Газой и палестинскими территориями в целом, которые ему за несколько десятилетий с 1967 года встали поперёк горла, так не было бы там ни ХАМАСа в Газе, ни ПНА в Рамалле. Это, как раз, не вопрос, дело техники. Так ведь управлять всем этим бардаком надо будет. Хумулы враждующие по углам ринга разводить. А на Ближнем Востоке это только жёсткими силовыми методами делается. Демократия там не работает и не работала никогда. Что, кстати, и сам Израиль всё ярче демонстрирует со своими бесконечными перевыборами. Тупик получается. Полный тупик. Полнейший.