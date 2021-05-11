А мы такие зажигаем

В Иерусалиме загорелась мечеть Аль-Акса. Точнее, не мечеть, а дерево. И его уже потушили. Но это doesn’t matter – эффектные кадры за считанные минуты облетели весь мир и вызвали соответствующую (и ожидаемую реакцию).

Радикалам же, как известно, совершенно без разницы от чего поджигаться, будь то визит лидера одной из израильских партий на Храмовую гору (эта интифада так и называлась – «Интифада Аль-Аксы») или фальшивые карикатуры на пророка. Тезис Геббельса про «чудовищную ложь» (который на самом деле употребил Гитлер для обличения евреев-марксистов) на Ближнем Востоке приобретает силу аксиомы. А в таких условиях Аль-Акса в дыму – это совсем не то же самое, что Нотр-Дам в огне.

Тем более, что на фоне затяжного политического кризиса в Израиле кабинет Нетаньяху и палестинцы как по нотам разыграли сценарий очередной эскалации: палестинские обстрелы — израильские точечные удары — еще больше обстрелов — израильские зачистки — убитые дети — горящие флаги — митинги, переходящие в беспорядки и дискотеку.