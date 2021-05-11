{ 11 мая 2021 }

Несколько чётких категорий

Рубрики: [Telegram]  

Просматриваешь тексты, которые народ пишет — удивительное впечатление получается. Нет, это не про хобби там всякие, кошечек-собачек, профессиональное (не так уж важно, какое — главное, чтоб автор в этом понимал), рецепты и прочие материи такого рода, высокие и низкие. Что сильно зависит от того, что собой пишущий представляет в личном качестве и насколько он (она) проникнут оптимизмом и жизнелюбием. Нет, речь о том, кто, где, как живёт. Или хочет жить. Или, напротив, жить не хочет. Ну, не нравится ему всё, что вокруг. Или люди не нравятся. Или кто-то из тех, кто ими руководит. Или вообще все, кто кем-то и чем-то командует. После чего, весь пишущий и говорящий народ делится на несколько чётких, не смешивающихся между собою категорий.

1. Мизантропы. Все плохи, всё плохо. Было плохо и будет плохо, а сейчас ещё хуже. Причём везде. Тут ни помочь нечем, ни порекомендовать чего. Как получить удовольствие от жизни, если не нравится сама жизнь, как таковая?

2. Критики своего, фанатики чужого. У нас всё плохо, все козлы и уроды, а которые наверху — вдвойне. Глушь вокруг полная, темнота беспросветная и непроглядная. А где-то там… На вопрос, отчего ты ещё не там, а всё ещё здесь, раз уж на дворе свобода эмиграции, не отвечают. То ли не снисходят, то ли ответить нечего, то ли на самом деле всё вовсе не так уж плохо и в глубине души они это понимают. Если уехали, но по каким-то причинам вернулись, не отвечают тем более, поскольку злятся — на кого, непонятно. Не исключено, на самих себя.

3. Критики чужого, фанатики своего. У нас всё идеально, у них там всё плохо. Вокруг враги, внутри предатели. Начальство гениально во всём, честно, бескорыстно и думает только о народе. Что бы оно ни делало, делает это правильно. Недостатков у него нет и быть не может. Оно же начальство! По Козьме Пруткову. Юмора не понимают, иронии не терпят, самоиронией отродясь не славились. Прошлое у нас великое, будущее грандиозно, а что в настоящем они, как правило, никто и звать их никак, так это просто перетерпеть надо. Всё само собой наладится.

4. Реалисты. Трезво оценивают всё, что было, есть и будет. Не склонны ни к гипертрофированным восторгам, ни к показательному поношению всего, ни к самоуничижению. Жизнь воспринимают такой, как она есть, живут на полную катушку, даже от самых ничтожных жизненных мелочей получают удовольствие. Ох, как их мало… Но именно на них держится этот мир.

Евгений Сатановский


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