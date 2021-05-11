Несколько чётких категорий

Просматриваешь тексты, которые народ пишет — удивительное впечатление получается. Нет, это не про хобби там всякие, кошечек-собачек, профессиональное (не так уж важно, какое — главное, чтоб автор в этом понимал), рецепты и прочие материи такого рода, высокие и низкие. Что сильно зависит от того, что собой пишущий представляет в личном качестве и насколько он (она) проникнут оптимизмом и жизнелюбием. Нет, речь о том, кто, где, как живёт. Или хочет жить. Или, напротив, жить не хочет. Ну, не нравится ему всё, что вокруг. Или люди не нравятся. Или кто-то из тех, кто ими руководит. Или вообще все, кто кем-то и чем-то командует. После чего, весь пишущий и говорящий народ делится на несколько чётких, не смешивающихся между собою категорий.

1. Мизантропы. Все плохи, всё плохо. Было плохо и будет плохо, а сейчас ещё хуже. Причём везде. Тут ни помочь нечем, ни порекомендовать чего. Как получить удовольствие от жизни, если не нравится сама жизнь, как таковая?

2. Критики своего, фанатики чужого. У нас всё плохо, все козлы и уроды, а которые наверху — вдвойне. Глушь вокруг полная, темнота беспросветная и непроглядная. А где-то там… На вопрос, отчего ты ещё не там, а всё ещё здесь, раз уж на дворе свобода эмиграции, не отвечают. То ли не снисходят, то ли ответить нечего, то ли на самом деле всё вовсе не так уж плохо и в глубине души они это понимают. Если уехали, но по каким-то причинам вернулись, не отвечают тем более, поскольку злятся — на кого, непонятно. Не исключено, на самих себя.

3. Критики чужого, фанатики своего. У нас всё идеально, у них там всё плохо. Вокруг враги, внутри предатели. Начальство гениально во всём, честно, бескорыстно и думает только о народе. Что бы оно ни делало, делает это правильно. Недостатков у него нет и быть не может. Оно же начальство! По Козьме Пруткову. Юмора не понимают, иронии не терпят, самоиронией отродясь не славились. Прошлое у нас великое, будущее грандиозно, а что в настоящем они, как правило, никто и звать их никак, так это просто перетерпеть надо. Всё само собой наладится.

4. Реалисты. Трезво оценивают всё, что было, есть и будет. Не склонны ни к гипертрофированным восторгам, ни к показательному поношению всего, ни к самоуничижению. Жизнь воспринимают такой, как она есть, живут на полную катушку, даже от самых ничтожных жизненных мелочей получают удовольствие. Ох, как их мало… Но именно на них держится этот мир.